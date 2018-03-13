上海代表团传达学习习近平总书记两会重要讲话精神，李强：这四方面上海要有新突破

来源：上观新闻

作者：谈燕

十三届全国人大一次会议上海市代表团今天举行全体会议，传达学习习近平总书记参加内蒙古、广东、山东、重庆、解放军和武警部队代表团审议时的重要讲话精神。市委书记李强强调，要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，同贯彻落实总书记多年来对上海工作的重要指示结合起来，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，更加扎实地推动党的十九大战略部署和全国“两会”精神的落实，努力在推动高质量发展、深化改革开放、增进民生福祉、全面从严治党上有新突破。

市委副书记、市长应勇，市人大常委会主任、上海代表团团长殷一璀出席会议。与会代表结合工作实际谈了学习体会。

李强指出，习近平总书记的重要讲话高屋建瓴、视野宽广、思想深邃、内涵丰富，既是针对兄弟省区市发展实际作出的明确指示，也是着眼全国发展大局提出的任务部署，各项工作都是事关党和国家事业长远发展的大事，对于我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神具有重大指导意义，必须深入学习、深刻领会、全面贯彻。

李强指出，上海要当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者，必须按照习近平总书记的重要讲话精神，认真对照思考，全面审视和提升各方面工作，进一步提高政治站位，牢记使命担当，实现新的作为。

要强化对标意识，对照总书记点出的事，对标国际最高标准、最好水平，面向全球、面向未来，在新的时代坐标中坚定追求卓越的发展取向。

要坚持问题导向，聚焦总书记强调的问题，着力攻坚克难，着力补齐短板，着力解决制约上海经济社会发展和人民群众反映强烈的突出问题。

要始终服务大局，按照总书记指出的方向，充分发挥中心城市辐射带动作用，更好服务长三角、服务长江流域、服务全国。

李强强调，学习是前提，关键在行动，最终看效果。要大力弘扬党的优良作风，求真务实、真抓实干、埋头苦干，努力创造实实在在的业绩。

要在推动高质量发展上有新突破，深入推进科技创新中心建设，加快建设现代化经济体系，全面激发创新新动能。

要在深化改革开放上有新突破，全面推进自贸试验区建设，全力打造具有国际竞争力的一流营商环境，全力办好中国国际进口博览会。

要在增进民生福祉上有新突破，坚决筑牢基本民生底线，努力创造高品质生活。

要在全面从严治党上有新突破，始终把党的政治建设摆在首位，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

上海代表团副团长沈春耀、廖国勋出席。

（本文图片来源：陈正宝 刘歆 摄）