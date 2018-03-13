爱心义诊走进中建三局工地，暖心服务关爱工友零距离

3月11日上午，由市志愿服务公益基金会、市卫生计生系统、市文明办、中建三局（沪）共同举办的“学雷锋，关爱外来建设者爱心义诊活动”在上海市浦东新区塘桥路87号中建三局项目部拉开帷幕。六院、中山、华山、瑞金、仁济、龙华、曙光、普陀中心、东方、徐汇中心10家综合性医院（全国文明单位）分别委派内分泌科、骨伤科、肝科、肾病科等15个科室20名专家组成专家志愿服务团，为中建三局各个项目工地的近200名外来建设者提供爱心义诊。主办方领导当天慰问了现场的专家志愿者和外来建设者。

来自中建三局中信泰富项目的木工陈朝会今天一早就到现场排队，是今天第一个看上义诊的工人。32岁的他，18岁起就到上海建筑工地工作，有8年的木工工作经验，因出色的工作表现荣获“2017年中建三局十佳优秀农民工”称号，因为长期工作强度大，吃饭不规律，近年来胃部时有不适，经常反酸，他腼腆的用着不是很标准的普通话笑着说到：“第一次可以直接面对面的看专家门诊心里特别紧张和激动，平时工期紧，没有时间去医院排队预约，也用不来APP，所以看专家都成为我们的一个梦想了。今天，医院的专家专门跑那么远，来到我们这里义诊，这种机会太难得了！”

义诊现场，工友们闻讯赶来，现场不一会儿就排了多列长长的队伍，大家都很珍惜这次与专家教授面对面的问诊机会。专家们一方面为工友诊疗，一方面耐心细致地解答他们的问题。

来自四川遂宁，39岁的钢筋工王清汉，来到上海工作三年，已经连续两年春节坚守工地没有回家，换季的时候他经常干咳，尤其是在晚上，趁着此次义诊，王清汉找到东方医院呼吸科的郭忠良医生，仔细描述症状。经过了解，郭医生给他列出了治疗清单。王清汉感慨地说：“在单位门口就能看上三甲医院的专家就是好啊！”

当天前来求诊的工友络绎不绝，专家们耐心解答工友疑问，传授医疗保健知识。义诊从上午9:30开始，一直开展到中午12点，就诊人群才慢慢散去。专家们精湛的医疗技术，耐心细致的服务，受到建筑工人们的一致好评。

本次义诊活动是市志愿服务公益基金会、市卫生计生系统文明办继3月1日举办的为全国道德模范、杰出志愿者提供免费体检活动后首次开展的为城市建设者提供义诊的志愿服务。中建三局（沪）作为全国文明单位，不仅在行业中技术过硬，资质排前，创收居前，在企业文化和人文关怀中更是表现突出，他们会同市志愿服务公益基金会共同组织这场义诊，着实让每一个员工感受了家的温暖，企业的温暖，城市的温暖。

市志愿服务公益基金会理事长陈振民表示，为上海外来建设者提供义诊服务是一项非常有意义的志愿服务，是推进志愿服务多样化发展，加强精神文明建设、培育和践行社会主义核心价值观重要举措。上海是一个海纳百川的大都市，城市的建设离不开这些外来建设者的汗水和辛劳。他们为了赶进度，赶工期，有时候生病了都没时间去医院，长期下来，就患上了一些慢性病和职业病。我们联合相关单位共同发起这场为外来建设者义诊活动，就是体现社会和企业对他们的关爱和感谢。上海因你们而美丽！

通讯员 楼哲 徐钰莹（网站首页图：晨报微信制图）