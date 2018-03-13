牢记统帅殷切嘱托 建设世界一流军队——习近平主席在解放军和武警部队代表团重要讲话引起强烈反响

来源：新华网

新华社北京3月13日电 题：牢记统帅殷切嘱托建设世界一流军队——习近平主席在解放军和武警部队代表团重要讲话引起强烈反响

新华社记者梅世雄、梅常伟、琚振华

“部队还是要练，要随时准备打仗，枕戈待旦不是唱歌唱出来的。”

“要强化开放共享观念，坚决打破封闭垄断，通过军民融合把军队搞强。”

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12日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议并发表重要讲话，在解放军和武警部队引起强烈反响。官兵们一致表示，习主席的重要讲话充分体现了党的核心、军队统帅对富国与强军、安全与发展、经济与国防的战略运筹。全军各级要以强烈的使命担当紧抓快干，推动党的十九大精神和强军兴军各项战略部署落地落实，努力开创新时代军民融合深度发展新局面，为实现党在新时代的强军目标、全面建成世界一流军队不懈奋斗。

坚决贯彻军民融合发展战略

“现场聆听了习主席的重要讲话，深受教育鼓舞，也深感责任和压力。”全国人大代表、陆军第72集团军政委王文全说，“一定要坚决贯彻习主席关于军民融合发展战略的重要指示，下大气力推进国防科技创新。”

全国人大代表、陆军工程大学教授张雄伟主持多项国家、军队重大科研项目。他表示，要坚决把思想和行动统一到习主席重要讲话精神上来，扎扎实实地谋划推动科技创新，下定自主发展的决心，增强自主创新的信心，把制约我军核心军事能力建设的瓶颈短板问题作为科研攻关的主攻方向，把科技领域军民融合搞得更好一些、更快一些，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，不断抢占未来军事竞争的制高点。

参加全国两会前，四川省军区政委冷志义代表就四川省军民融合发展情况进行了深入调研。他表示，要贯彻新发展理念，破除影响和制约军民融合发展的体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题，与地方相关部门加强资源统合、力量整合、政策集成，加快推动重点领域军民融合取得实质性进展。

大抓实战化军事训练，提高备战打仗能力

习主席在重要讲话中强调，要坚持用改革的思路和办法解决练兵备战工作中存在的突出问题，大抓实战化军事训练，加快提高我军战斗力。

全国人大代表、西藏军区副司令员汪海江说，要认真领会、坚决贯彻习主席重要讲话精神，紧紧扭住部队联合作战能力建设的聚焦点着力点，坚持实战实训、联战联训，大力开展信息化条件下联合演习演练，持续加强新型作战力量建设，不断提升基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力。

“习主席的重要讲话为新时代加强战斗力建设指明了方向，要牢固树立战斗力这个唯一的根本的标准，坚决贯彻训战一致原则，始终保持临战上膛的战备状态，做到召之即来、来之能战、战之必胜。”空军航空兵某团团长刘锐说。

在被誉为“西陲第一哨”的新疆军区斯姆哈纳边防连，官兵们第一时间通过电视、网络等学习习主席重要讲话精神。官兵们表示，练兵备战没有完成时只有进行时，必须不断深化对打什么仗、怎么打仗问题的研究，把握现代战争特点规律和制胜机理，扫除一切妨碍备战打仗的顽症痼疾，全面提高新时代备战打仗能力。

增强军人荣誉感和职业吸引力

“军人是最可爱的人，让军人受到尊崇是最基本的。”习主席深情的话语，深深打动了现场的每一个人，激发了全军官兵的报国热情。

中部战区某通信团二营教导员王方代表表示，在全社会营造关心军人、崇尚军人的浓厚社会氛围，有利于提升广大官兵的荣誉感、获得感、自豪感，有利于凝聚军心、稳定部队、鼓舞士气，必将激发起为实现党在新时代的强军目标、全面建成世界一流军队而不懈奋斗的源源动力。

“组建退役军人事务部对于更好为退役军人服务、让军人成为全社会尊崇的职业具有重要意义，要把好事办好办实。”全国政协委员、原总政治部主任助理岑旭说，国防和军队改革的重心正由破解体制性障碍、结构性矛盾向解决政策性问题转进，任务依然艰巨繁重。要扎实推进政策制度改革，加快构建现代军事政策制度体系，坚决破除各方面体制机制弊端，坚定不移把改革进行到底。

从东海之滨到西部边陲，从林海雪原到南国海岛，全军将士纷纷表示，党中央、习主席对人民军队怀有如此深厚的感情，对官兵们如此关爱，我们还有什么理由不为祖国站好岗、放好哨、守好边？还有什么理由不完成党和人民赋予的新时代使命任务？

提高国防和军队建设法治化水平

习主席在重要讲话中强调，全军要增强宪法意识，弘扬宪法精神，做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

全国政协委员、武警部队某部科长西西玛说，作为一名来自基层的全国政协委员，深感构建完善的中国特色军事法治体系，是推进新时代强军事业的重要保障。“军无法不立，法无严不威，定了规矩就要执行。在以后的工作中，我一定要带头尊法学法守法用法，做到心有所畏、言有所戒、行有所止，时刻注重维护法规制度权威性，让铁规生威、铁纪发力。”他说。

依法治国，国则昌盛；依法治军，军则生威。广大官兵一致表示，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决维护和贯彻军委主席负责制，坚决做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，把依法治军从严治军贯穿部队工作的方方面面，确保部队绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

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