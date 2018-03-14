颜值高　价格低-原创智能SUV众泰T500上市

“引领风潮，为你而来”，近日，众泰汽车2018的开年之作——新时代智能SUV众泰T500在杭州黄龙体育馆正式上市。新车推出豪华型、尊享型、智能互联尊贵型、智能互联旗舰型在内共7款配置车型，搭载1.6L或1.5T发动机，匹配5速手动或6AT变速箱，售价区间仅为6.98—12.38万元.

众泰T500采用了新锐美学设计，原创理念十分明显，整车经过细腻的精心勾勒，融入科技、运动与商务的设计元素，硬朗之下自显优雅，凸显沉稳大气风范能够很好的满足当下消费群体的审美需求。前脸部分，众泰T500采用了霸气十足的六边形进气格栅设计，大面积的黑色中网结合横贯式LED前大灯组，营造出满满的时尚氛围，高度契合当下年轻消费群体的审美需求。

内饰方面，众泰T500采用了全新内饰设计，个性化的内饰风格十分迎合当下消费人群所追求的物质与精神的双重享受。众泰T500提供黑色、米色和棕色内饰三种选择，同时配备了全新的三辐式多功能方向盘，并使用了众泰最新的“zotye”LOGO，整体看起来更具质感。

配置方面，新车将全系配备电动调节外后视镜(带侧转向灯)、前排LED阅读灯、PM2.5过滤功能。负离子空气净化系统、行李箱12V 车载电源等实用配置，为用户带来更加安全的行车保障和舒适的操控体验。在安全配置方面，众泰T500亦是下足了功夫，非常重视对驾乘人员以及行人的安全保护，新车全系配备了ABS+EBD、BOS 刹车优先系统、紧急制动提醒功能、前排双安全气囊等安全实用配置，此外，诸如AEB自动紧急制动系统、ACC 自适应巡航系统、LCW车道偏离预警系统、自动泊车辅助系统、夜视系统等高端智能科技的优势运用，为消费者带来更为安全的行车体验。

动力方面，众泰T500提供1.6L和1.5T两款动力，匹配5速手动或6AT变速箱，其中1.6L发动机的最大功率为85KW，峰值扭矩151Nm；1.5T发动机最大功率115Kw，峰值扭矩215Nm，满足消费者更多的动力需求。

众泰T500的推出，不但丰富了众泰汽车现有的产品体系，也将全面满足不同年龄段消费者多元化、个性化的购车选择！ （黄静洁）