一朝选错车 天天三一五

央视的大型晚会中有一个是各大企业都避之不及的，那就是每年的315晚会。而近几年汽车类几乎年年上榜，可谓是名副其实的“中奖大户”。车尚也总结出了六个往年上榜的汽车企业出现的问题。

一、质量问题突出（发动机异响、变速箱卡滞、水箱泄漏、车辆行驶中自燃等）。

二、“三包”规定执行不到位。

三、部分经销商存在销售欺诈行为，二手车作新车卖等。

四、强制消费、强制商业保险屡禁不止。

五、售后服务良莠不齐。如，汽车维修乱收费、配件价格不透明、服务不规范、配件只换不修及过度保养等。

六、合同违约问题突出。主要表现在紧俏车型及预付款购车上，加价提得快，不加价往后推。有些经销商让消费者增加配置和装饰或购买配套汽车产品，形成事实上的乱加价、乱收费。

根据以上几点分析，今年的315又会有哪家车企上榜呢？很快我们就会知道了。其实315曝光的还不是很全面，有很多问题车型都没有上榜，近两年就没有车企“荣幸上榜”，当然我们的汽车企业在质量上都在不断向好发展。作为消费者也还是希望我们的车企能注重自身品牌形象的提升，站在消费者的角度解决问题，如不积极解决问题消费者迟早会用脚投票，态度才是决定一切关键！

所以说选对车是很重要的一件事，买车用车毕竟还是一件很开心很享受的事情，所以新闻晨报也非常希望各位车主可以分享一些正能量的东西给我们，同时也希望有经验的老车主可以分享一些实用的技巧给新手们，比如我们这次就收到了一位“老司机”写的提车小贴士。 （邬思蓓）

买车体会面面谈

车主：董苏雯

人生有四大喜：“久旱逢甘露、他乡遇故知、洞房花烛夜、金榜题名时”。在当下这四大喜不免有点欠缺，买车提车日以及交房验房时想必也绝对称得上是目前大部分朋友一生中最大的喜事了，甚至是一辈子的大事，毕竟普通老百姓还是占据大部分。而买车对于男性同胞们来说，是一件非常兴奋的事情。也正是过于激动很多朋友在去4S店提车时，往往会忽视很多问题，光想着赶紧开上新车上路，导致验车也不是那么仔细，等你开着新车一出4S 店要是发现问题解决起来可能就会很麻烦，所以提车再激动，验车也得细，今天小师弟就跟大家聊聊有关验车的那些点。

首先去提车第一件事要做的就是看生产日期，记住是你这辆车的生产日期，而不是其他什么到店日期等等，而一般打开副驾驶门就能看到门框那有个铭牌上面就有生产日期，或者你直接去车辆合格证上看也行，生产日期最多最多不能超过半年，如果超了就要立即提出换车要求，库存车有风险，验车需谨慎。

再者就是看整车漆面，最好能将车开到光线好点的地方，这样容易观察，从车头到车尾仔细看上一遍，看有没有划痕、小坑哇什么的，顺道看看前后保险杠与车身的接缝齐不齐、缝隙大不大。要是发现小划痕或者小坑哇，大家一般是无法接受的，毕竟是新车，有强迫症的朋友更是无法忍受，所以验车时就仔细看，完了还能要求换车，这要是开出4S店了，一切都晚了。

接下来就是看轮胎了，四个轮胎的新旧程度直接和该车的行驶里程挂钩，而一般新车我们要求行驶里程须低于30公里，当然里程数是可以调，但轮胎是不会骗人的，我们要求新车的4个轮胎胎壁无损，要有胎毛，但凡四个轮胎有哪一个连胎毛都没得了，那估计就有问题。

最后看完上面那些，我们就可以顺手打开引擎盖了，目光由外转内，发动机舱内首先检查机油、玻璃水、刹车液等是不是到位，尤其是机油这个必须用油尺测下，但不光要看有没有缺乏，更要看机油的质地是否发亮有没有杂质什么的。（最好是插入油尺后发动车子一会熄火拔油尺再看）。

最终，提车时兴奋的心情是完全可以理解的，但为了我们能安心的开着爱车上路，我们还是要稳稳细细的好好验验车，验完没啥问题，最后的兴奋也不迟喽。

3·15“车主开讲啦”系列征集

■参与活动的车主还有机会获得丰厚

奖品：

一等奖1名（价值1000元加油卡）；

二等奖3名（价值500元加油卡）；

三等奖10名（价值300元精美工具）；

鼓励奖：精美玩偶挂件若干

数量有限，赶快来参与吧！

■征集方式：

车尚微信留言

开奖专线：51708666转628

邮箱来稿：183065375@qq.com

SUV战略持续推进 斯柯达柯珞克启动预售

近日，斯柯达德系紧凑型多功能SUV 柯珞克启动了预售，消费者可以前往斯柯达授权经销商处预订。针对这款3月即将上市的新车，斯柯达推出了预售礼包，有六项优惠内容可供选择，包括5000元保险补贴、3年无忧售后保养包、25%购置税补贴、原装附件包、1年/2万公里全面保障以及1年交强险补贴。

作为斯柯达SUV战略下的第二款车型，柯珞克外形刚毅、空间宽敞、动力充沛并拥有8大实在装备和10大不简单科技，定位上则牢牢锁定紧凑级这一SUV最大的细分市场。

面对激烈的竞争，斯柯达柯珞克显然做足了功课。3月12日，广东佛山举办的“珞珞如石—斯柯达柯珞克试驾会”上，我们充分体会到了这一点！在造型上，柯珞克把斯柯达水晶切割的设计风格发挥得淋漓尽致。精准的线条、简洁的棱面随处可见，充满年轻动感的气息，亦契合时下的审美潮流。而直瀑式进气格栅、C型LED尾灯等经典的家族式元素则透露着斯柯达品牌悠久的历史传承。

柯珞克在动力上采用 EA211系列TSI230及TSI280两款发动机，均匹配7挡双离合变速箱。其中，TSI280车型发动机最大扭矩达到250N·m/1750-3000 rpm，百公里综合油耗低至6L，兼顾高效的动力输出与燃油经济性。

随着柯珞克预售的开启，斯柯达SUV 战略正加速推进。今年，斯柯达还计划推出数款全新SUV，为用户带来更多别具斯柯达品牌特色的SUV驾乘体验。 （焦坚英）