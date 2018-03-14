智能驾驭冰雪-中国新主流媒体汽车联盟华晨中华V6品鉴之旅

松花江蜿蜒而过，由冰雪构成的哈尔滨仿佛一颗明珠，在中国北疆璀璨夺目，中国古老文化和欧洲文明在这里碰撞出梦幻的场景。3月6日，“沸雪燃情智行无疆——中国新主流媒体汽车联盟华晨中华V6冰雪品鉴之旅”在“东方小巴黎”哈尔滨浪漫启程。本次冰雪品鉴之旅汇集了全国主流汽车权威媒体，与华晨中华V6一起领略大江冰封横卧的北国风光，感受俄式木屋与哥特楼宇的异域风情。

1.5T+7DCT澎湃动力擎动冰雪之境

冬季是哈尔滨最漫长的季节，虽是早春依然料峭，悠然飘洒的雪花晶莹如玉，构成了哈尔滨的浪漫底色，高纬度极低温的自然环境对车辆提出了极为严苛的考验。因此，性能与安全也成为汽车设计与制造的永恒话题。

华晨中华V6在设计之初即通过高温高寒高海拔的严格测试，其可靠性与耐久性均达到国际一流水平。最核心的动力系统由华晨全新BM15TD发动机+7DCT变速箱。华晨中华全新研发的BM15TD发动机，即便是在湿滑的冰雪中爬坡也能够给予每位驾驶者充分的自信。来自菲亚特技术的DCT变速箱，给予发动机功率控制策略使得选换挡更加快捷平顺，7个前进档位，速比范围更快，将动力性能极致发挥。这使得华晨中华V6在冰雪路面起步及脱困时都拥有超凡的动力，在冰雪之境长驱直入没有丝毫犹豫。

踩下油门的刹那即刻释放潜能，唤醒潜伏于血液中勇者无畏的DNA，华晨中华V6化身动力猛兽，爆发出强劲的能量，为操控者感受冰雪道路极致操控的绝佳体验。

麦格纳底盘调校极致玩美哈尔滨

这座城市以冰雪为名，演绎了无数令人心驰神往的浪漫传奇。从哈尔滨穿城而过，华晨中华v6冲破凛冽的寒潮，驭风疾驰，展现了其冰雪路面强悍的操控性能。

在附着力极低的冰雪路面，华晨中华V6凭借所搭载的博世ESP车身稳定系统、TPMS胎压监测系统、ABS防抱死系统等丰富的安全辅助配置，为冰雪状况下车辆操控和安全提供最大化保证。在蜿蜒曲折的长距离行驶中，华晨中华V6搭载的ESP电子车身稳定系统及时介入，赋予了驾驶者十足的信心。ARM防翻滚系统的为驾乘者保驾护航，轻量化的减重科技搭配响应迅速的动力输出与紧凑精准的转向，使驾乘者在可控与失控的边缘完成漂亮的连续漂移，在银装素裹的雪乡，感受浴雪飞舞的逐悦之旅，体会华晨中华V6师承德系标准的驾驶乐趣。

华晨中华V6在征服极寒环境的同时，也刷新了自主品牌SUV的智能驾乘体验，在冰城哈尔滨构建了人车合一的冰雪图鉴。华晨中华V6将自主品牌SUV带进了智能新时代。 （刘淑清）