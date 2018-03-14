星广会扶持青年艺术家-王之炅、沈叶携手致敬经典《梁祝》

晨报记者 徐 宁

青年音乐家需要扶持，青年音乐家也需要平台。经典947旗下“2018星期广播音乐会”（以下简称星广会）日前举行发布会，宣布启动“青年音乐家扶持计划”。青年音乐家如何参与到这个计划中，又能获得哪些资助？晨报记者采访了频率副总监何红柳。

要观众喜闻乐见

还要有引领作用

何红柳说，星广会一直都有扶持青年音乐家的项目，原名叫做“星广汇的定制系列”，黄英、黄蒙拉、王之炅、孙颖迪等许多活跃在国际、国内舞台的音乐家都在初出茅庐时登上星期广播音乐会的舞台，为他们今后在艺术道路上的发展起到了积极的作用。如今改为“青年音乐家扶持计划”，扩大了扶持对象，包含创作、表演、独奏、重奏、乐团等等。

“青年音乐家扶持计划”如何进行选拔，是青年音乐家最关心的问题，何红柳说，“我们可能是要一个个项目具体谈，青年艺术家要有一定实力，曾经获过奖，有一定群众基础，内容是不是更被大众所接受，再来看他们的成长性。我们本来做广播节目，不是很艰深，或是前卫，因此除了观众喜闻乐见，还要有一定的引领作用。”

“青年音乐家扶持计划”能提供哪些方面的资助，也同样引起青年音乐家的关注，何红柳说，“我们将提供一个演出的舞台和宣传推广平台，我们还要付演出费和创作的稿酬给艺术家。”

扶持对象王之炅沈叶

明年致敬《梁祝》首演

“演奏家王之炅和星广会曾经有过多次合作”，何红柳介绍说，“这次王之炅跟我说，她想做一个向《梁祝》致敬的项目，因为明年正好是《梁祝》首演60周年，于是大家一拍即合，王之炅和作曲家沈叶成为第一批扶持的对象。”

沈叶在接受媒体采访时则表示：“《梁祝》最初创作的时候，就是一部写给广大人民群众的作品，真挚，动人。所以，60年过去了，它依然深受人们的喜爱。王之炅是《梁祝》首演者——俞丽拿老师的嫡传弟子，也在西方接受过音乐教育。她继承了俞丽拿老师的精髓，也有着属于这个时代的艺术家的表达。我们俩想为这个时代的人民留下一部小提琴协奏曲，它和《梁祝》一样是真挚动人的、有亲和力的，同时还具有这个时代的气质与脉搏。”

届时，这场音乐会将通过欧洲广播联盟向全欧洲播出，用超越国界的音乐语言向世界讲中国的故事。

此外，除了扶持中国优秀音乐作品创作之外，“青年音乐家扶持计划”也会在2018年至2019年期间邀请中国钢琴家陈萨、男高音歌唱家刘捷、指挥家张艺、女高音歌唱家孙秀苇以及德国巴伐利亚交响乐团室内团等海内外优秀音乐家和团体登台星广会，为市民带来高质量的艺术演出。