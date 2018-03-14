东方卫视今年创新节目比例高达80%-加盟《我们说》，刘晓庆首度坐镇脱口秀

晨报记者 曾索狄

2018年沪上电视荧屏会有哪些亮点？在昨天举行的春季开放大会上，东方卫视披露了今年的节目储备：第四季《极限挑战》将如约归来，全新升级的《新舞林大会》《爱的双重奏》以及《同学会》《你的故事我的歌》《中国相声人》《我们说》等综艺新品将陆续亮相。

“综N代”过多、创新乏力，被认为是当下电视荧屏最大的困境之一。不过，记者在昨天的大会上获悉，东方卫视今年针对现有综艺品牌进行了样式、模式、制作、内容的全面升级，创新节目比例达80%。比如，即将迎来第四季的王牌节目《极限挑战》日前已经开始录制，在“男人帮”阵容不变的情况下，今年将加入许多星素结合的设计。阵容更华丽的升级版《新舞林大会》、由《妈妈咪呀》全新改版的《爱的双重奏》、歌舞竞演类节目《你的故事我的歌》、汇聚各行各业家教典范的《我有好家风》以及邀请上戏、中戏、北电等“明星班”重聚的真人秀《同学会》也将陆续登场。

不过，最令人关注的，要数加盟脱口秀《我们说》的刘晓庆。她现场笑称，自己是国内最早做跨界主持的女演员，脱口秀更是不在话下，“我是央视春晚历史上第一个女主持人，而且语速特别快，一分钟可以说200多字，所以我很适合做脱口秀。”她更自信地表示，她参加的综艺节目一做就是“爆款”，“这么多年有很多人来请我都没有去，这个节目是我喜欢的，是我要做的，也是大家要看的。”

而继《笑傲江湖》《欢乐喜剧人》等大热节目之后，郭德纲将带领德云社牵手东方卫视，打造相声竞演节目《中国相声人》。郭德纲直言，之所以在众多喜剧节目之后再度挑战相声节目，是希望打破外界对相声单一的印象，“好多人觉得，相声就是两人站在那儿说。这次做这个节目，我们要把相声掰开揉碎了，和大家聊一聊说学逗唱的基本功。我们要把相声做得好玩一点，传递传统文化，也让大家更喜欢相声。”他透露，《中国相声人》将融合真人秀、相声大典等元素。届时，不仅德云社倾巢而出，国内其他相声界的成员也会亮相，“我觉得什么样的人都能来参加。我们会按照你的状态打造，让你能够成为一个专业的艺人，发掘你内心的东西。”