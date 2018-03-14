上海抽象画会举办“热身”画展-“抽象艺术集结号”启航

记者 徐 颖

晨报讯《异号——2018上海抽象画会春季展》 日前在中外文化艺术交流协会美术馆举办，这是上海抽象画会（全称上海中外文化艺术交流协会抽象艺术专业委员会）成立之后的一次热身，展出王劼音、查国钧、赵渭凉、王克良、卢治平、童建颖、许德民、王远等的抽象画作品，体现上海抽象画会的艺术价值观和风貌。

上海抽象画会2016年12月在上海成立，是上海第一个真正意义上的抽象艺术学术团体。上海抽象画会首任会长许德民介绍，上海抽象画会并非是一夜开花，其参与成员经历了将近20年的坚守，才构筑起具有家国胸怀、历史意识、学术思维和文化情怀的“抽象艺术集结号”。

上海是中国现代艺术的发源地。20世纪30年代初，“决澜社”横空出世，以力挽狂澜的勇气，在上海开辟了中国现代主义艺术大潮。留法归来的上海画家吴大羽和他的学生赵无极、朱德群、吴冠中等人，成为华人世界最具国际影响力的抽象艺术家，也是上海抽象艺术的精神坐标。进入21世纪，上海的抽象画家群体不仅在创作上保持一贯的独立追求、创新求异的精神风貌，还在抽象艺术的学术研究、理论建树、教育普及、文化推广和市场辨识等方面做出表率，开创了很多个中国“第一”，如第一个大型的国家级美术馆的抽象艺术学术展览（2000年）、第一个公益性的抽象艺术系列讲座（2004年）、第一个抽象艺术高峰论坛（2006年）等，使上海“抽象艺术之都”的荣誉称号更加名副其实。

画家王劼音非常赞同展览名称“异号”的说法。他认为，抽象画更应该有个人特点，“异是艺术的本质，也是人的本质，差异性是一种竞争性。”

据悉，大型画展《风流——2018上海抽象》也亮相在即。今后，上海抽象画会还将继续筹划以“异”当头的系列画展。