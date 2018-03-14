反欺诈，防风险，识陷阱-金融机构推崇“科技维权”

晨报记者 李 锐（基金主笔）

对于风险防范和投资者教育，大多数金融机构几乎已经常态化。随着3·15的临近，针对投资者权益保护，再次成为金融行业关注的焦点，而和往年不同的是，在监管部门强监管、控风险的背景下，风险防范、投资者教育几乎已经成为行业共识，并逐渐成为常态化，这期间借助科技力量越来越多，更加有效保护投资者权益。

苏宁金融

上线反欺诈情报图谱

日前，苏宁金融成功上线“幻识”反欺诈情报图谱。据了解，该图谱数据规模达10亿级，处于业内先进水平，将用于反欺诈场景的全维度侦测分析，有助于进一步提升苏宁金融的反欺诈能力，为平台的安全、稳健发展“护航”。

基于苏宁生态圈的海量、多元数据和用户社交网络，依托数据挖掘、图形学、关系推理、图数据库等先进技术，苏宁金融搭建的“幻识”反欺诈情报图谱,提供在线快捷身份关系核验、敏感信息核验、风险分值评估、风险变化探针、深度欺诈检测、团伙欺诈检测和欺诈调查指导为一体的反欺诈情报解决方案。

苏宁金融风控专家介绍，传统的反欺诈分析则依赖关系型数据库，主要根据直接的关联关系进行分析，如一个设备登录了多少个账号、一个收货地址有多少订单等，无法直观获取全维度的整体信息。

近年来，苏宁金融不断优化风控技术，独创的风控安全大脑CSI 系统专用于风险的监测、分析和处置，通过近万台专用高性能服务器的风控阵列，实现了从“设备、位置、行为、关系、习惯”五个维度，覆盖事前、事中、事后的全方位实时风险监控。

苏宁金融上线专门针对团伙欺诈识别和防控的智能案件分析系统，并组建专门线下打击团队。苏宁金融安全团队利用该系统已经核实可疑交易5万多笔，与全国22省42市公安机关建立互信合作，协助警方打掉24个犯罪团伙。

兴业银行

主动拦截可疑案情

当前，在线支付、扫码支付等方式快速升级，兴业银行上海分行始终关注消费者权益保护，用心守护百姓账户安全，针对电信诈骗开展全方位防范工作，2017年共发现并拦截各类可疑案情171起，切实担当起了账户安全的“守门人”。

据了解，该行分析近年来电信诈骗防范工作的相关数据发现，在分行发现并拦截的各类可疑案情中，异常开户的情况占比约两到三成，异常办理网银等业务的情况占比约四到五成，且呈上升走势。为此，该行重点加强了对开户、网银业务的关注，多措并举，严格防范。

该行梳理所有可疑情况，尤其是高度警惕“身份证非本人、预留手机非本人使用、预留住址不实、用途不清、他人陪同办理”等诈骗嫌疑较高的情形，严格做好开立账户、开通网银/手机银行、大额转账等业务的客户身份识别工作，对可疑业务“不错判，不放过”，从源头守好安全关卡。

该行在办理业务时，实行A、B 角双人核实制度，以审慎判断客户、尤其是老年客户的真实需求。据悉，今年1－2月，该行已发现并拦截各类可疑案情18起，该行相关工作负责人表示，将持续做好消费者权益保护工作以及电信诈骗防范工作，尽最大努力降低风险隐患，确保客户账户及资金的安全。浙商银行

打造区块链“闸门”

作为一家“00后银行”，浙商银行近年来主动拥抱新时代的变化，通过善用“互联网+”、大数据、区块链、云计算等金融科技，不断提升金融服务能力，发掘并满足快速迭代的经济环境下深层次的金融需求。

运用区块链技术提升资产流动性，并不局限于企业层面。浙商银行的实践证明，同样的逻辑也可以在个人和家庭财富管理中被成功演绎，从而以更好的金融服务，满足人们对美好生活的向往。

2015年，浙商银行顺应“互联网+”浪潮，上线了“理财产品在线免费转让平台”，实现了银行封闭式理财产品“定变活”的破冰。随后，浙商银行又多次进行了平台优化和功能升级，逐渐形成了以“财市场”和“财富云”为核心的个人金融流动性服务方案。

囿于技术瓶颈，彼时平台上可转让的金融资产局限于浙商银行发行的理财产品。而利用区块链技术重构平台的底层架构，将使跨机构、跨品种的个人金融资产自由交易成为可能。

“区块链具有去中心化、分布式记账特点，以数字资产的方式进行存储、交易，在区块链系统内流通，不易丢失、无法篡改，具有更强的安全性。”浙商银行个人银行部总经理陶嵘说，“因此，在加载了区块链的个人金融资产交易平台上，不仅同一家银行客户间，跨行乃至跨业客户间的金融资产可以自由且安全地交易。”

据悉，浙商银行基于区块链技术打造的“财易云”平台，近日已投产上线。浙商银行及其记账联盟成员的客户，在这一平台上不仅可以实现银行理财、基金、信托等金融资产的购买和转让，甚至还能实现积分、优惠券等客户权益的自由交易，堪称财富管理的“二级市场”。

麦子金融

发布风险提示

日前，麦子金融研究院举办的2018中国金融科技安全展在上海成功拉开序幕，这是国内首个面向大众宣传互联网金融陷阱风险的公益展览。围绕如何应对互联网金融行业陷阱及风险的热点话题进行交流，帮助普通投资者和借款人，识别互联网金融骗局。启动仪式上，麦子金融研究院发布了“十大互联网金融陷阱风险提示”，帮助众多行业用户了解骗局，提高防范互联网投资与借款风险的能力。

近年来，随着中国互联网金融行业的迅猛发展，越来越多人开始选择网络平台进行理财，这也让不法分子盯上该领域，打着P2P、现金贷、数字货币等旗号的新型互联网金融陷阱也越来越多。麦子金融研究院携手各界专家选出的十大互联网金融陷阱风险，包含庞氏骗局、虚拟货币、消费返利、P2P平台虚假标的、消费金融套现、借款佣金、“套路贷”、网贷手续费、金融类钓鱼网站诈骗案、网络外汇理财等，这些风险相较传统金融来看，往往涉及金额更大、波及人数更多、覆盖范围更广，对社会经济秩序和个人财产安全都会造成更严重的破坏。

麦子金融研究院院长黄大容表示，各类互联网金融骗局虽然手段不同，但大多都是利用人性中“贪婪”的特点，利用高投资收益率来吸引一波又一波投资者入局。“然而这些平台往往没有实际的业务和营收，或者从一开始，他们盯上的就是你的本金，崩盘或跑路是迟早的事。”