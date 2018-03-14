农行计划定增千亿补充资本金

晨报记者 刘志飞

农业银行3月12日晚间公布了近千亿的定增计划，用于补充银行的核心一级资本，募集资金规模以经相关监管机构最终核准的发行方案为准。如果农行该定增预案最终实施，将成为A股历史上最大规模的再融资。就在同天，“一行三会”等多部委联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》（下称“《意见》”），进一步支持商业银行拓宽资本补充渠道，提升银行体系稳健性。

此次定增对象分别为汇金公司、财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险7家。其中，上海海烟投资管理有限公司、中维资本以及中国烟草总公司湖北省公司均为中国烟草总公司全资持股或控股公司。

具体拟认购金额上，汇金公司拟认购400.27亿元，财政部392.13亿元，中国烟草及其关联公司共认购200亿元，新华保险为7.60亿元。认购股份上限为274.73亿股。发行价格上，由于近期股价低于业绩快报中的每股净资产，取较高值为4.15元。截至3月12日收盘，农行A股报收4.03元/股。

为何要补充核心一级资本？农行方面表示，银监会要求商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%,并且在最低资本要求的基础上计提储备资本,储备资本要求为风险加权资产的2.5%。农行又是全球系统重要性银行，需要满足更加严格的附加资本要求。在MPA考核下，商业银行资本水平是金融机构增强损失吸收能力的重要途径，资产扩张受资本约束的要求必须坚持。农行在日常经营通过利润留存、发行资本性债券和优先股等方式补充资本，截至2017年三季度末，该行集团口径资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.40%、11.23%和10.58%。

申万宏源证券首席银行业分析师马鲲鹏称，农行定增是解决历史遗留问题，已酝酿多年。农行IPO时间较晚，2011年工、中、建行配股农行并未参与，与另外三大行一直存在资本缺口，解决长期历史遗留问题，是本次定增的原因之一。