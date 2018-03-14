信用卡违约金统一阵营被打破

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

2017年初实行的信用卡新政让各家信用卡发卡行普遍取消了超限费，并将滞纳金调整为违约金。在违约金收取上，大部分银行是按照最低还款额未还部分的5%统一收取。不过，记者注意到，近日广发信用卡率先调整了违约金统一收取的规定，从“一刀切”变为梯级管理，打破了信用卡违约金收取标准一致的阵营，开启了信用卡违约金差异化定价的时代。

逾期越久违约金越高

据了解，目前其他主要的几个信用卡发卡银行并未对违约金做相应调整。就信用卡违约金而言，各家银行最主要的区别在于违约金最低金额上略有不同，比如交通银行、招商银行规定违约金最低收取人民币10元或1美元；中信银行最低收取20元或2美元。

根据广发信用卡官方网站发布的公告显示，此次违约金调整由原来统一收取改为根据客户信用度实行差异化收取，客户2个月内未按时还清最低还款额，按客户账单最低还款额未还部分的5%收取；客户连续2个月（含）以上未按时还清最低还款额，则按客户账单最低还款额未还部分的6%收取。针对信用度较差的客户，适当调整违约金最低限额； 对信用度良好的客户则降低违约金最低限额，也就是说客户信用度越好，需交的违约金越低。

据广发银行信用卡中心相关负责人介绍，此次价格调整遵循市场化、差异化的原则，是基于大数据对客户进行差异化风险管理的举措，也是对人行信用卡新政的积极响应。通过差异化的定价，让客户体会到个人信用的重要性，提高信用意识。

大数据进行客户信用评分

据了解，作为最早一批应用大数据的发卡行，广发信用卡已将大数据运用在客户洞察、资产管理、风险管理等多个领域。与此同时，广发信用卡累计发卡量近6000万张，用卡活跃率领先同业，庞大的活跃客群也为广发信用卡差异化竞争提供了源源不断的数据支持。早在信用卡新政实施之前，广发信用卡就在业内率先推出靠谱值，这是通过相关数据模型算法，在综合了客户价值评分、行为评分、人行征信评分的基础上，考虑客户与该行的互动行为计算得到的综合评分，是基于大数据模型对客户进行差异化管理的创新产物。而此次对信用卡违约金的梯级管理，也是将客户的靠谱值作为重要参考依据。

该行相关负责人表示，无论是产品的差异化，还是服务的差异化，核心还是对客户差异化需求的把握。真正的差异化竞争，是基于大数据模型对客户进行差异化管理，进而推动产品和服务的差异化。

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信用卡逾期怎么办

信用卡逾期的后果还不仅仅是被收取违约金，可能还会产生不良的征信记录、面临银行催收，严重的可能还面临刑事问题。业内专家给出几条信用卡逾期的解决方案：

1、如果持卡人忘记还款，发现逾期后，一定要尽快还款，最好全额还款。给银行信用卡中心打电话，声明非恶意欠款。逾期时间短的话，银行可能不计不良记录；

2、信用卡逾期由于失业、疾病等原因无力偿还时，在还款期之前，持卡人应主动和银行信用卡中心取得联系，说明自己的经济状况，声明自己非恶意欠款，申请延期还款或者分期还款；

3、持卡人主动申请延期还款，银行往往会同意延期，银行与持卡人商定双方能接受的还款计划。这样银行不会记不良记录，但是申请延期后一定要按时还款；

4、信用卡还款信息央行征信系统滚动24个月，信用卡逾期还款的记录会在征信系统里保存两年，如果发现逾期后还清后直接销卡，信息就不会滚动，而是长时间保存下来。所以，持卡人产生逾期后，最好不要马上注销信用卡，最好再坚持使用2年以上，之后要保持良好的信用记录。