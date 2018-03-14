国资国企会议昨日召开 上海国企改革稳中求进

晨报记者曹西京报道2018年上海市国资国企工作会议于昨日召开，上海国资国企功能优势在过去一年深度体现，国资监管效能不断提升。

会议从八个方面部署了2018年上海国资国企改革发展和党建工作：着力加强国企党的建设；提高质量效益，着力做强做优做大国有资本； 深化混合所有制改革，着力增强国有经济活力；聚焦主业创新品牌，着力打造世界一流企业；完善公司治理，健全选人用人和长效激励机制；深化职能转变，提高国资监管水平增强效能；坚持以人民为中心，为城市经济社会服务；服务企业改革发展，营造良好氛围与环境。

2017年，上海地方国有企业实现营业收入3.2万亿元，同比增长7.8%；利润总额3430亿元，同比增长10.2%；已交税费总额2633亿元，同比增长7.7%。截至2017年底，地方国有企业资产总额超过18万亿元。上汽集团、浦发银行、中国太保、绿地集团4家进入2017年《财富》杂志世界500强。上港集团、申通集团、机场集团、锦江国际集团4家进入全球行业前五； 上汽集团、浦发银行、中国太保、绿地集团等18家企业进入2017年中国企业500强。