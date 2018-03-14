回落后能重获上涨动力

晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市低开走高，再走低，小幅震荡的背后是多空谨慎态度毕现，盘中国产软件、乡村振兴概念领涨两市。午后多头力有不逮，股指逐渐下滑，最后沪市收盘小幅下挫0.49%，收报3310.24点；创业板指则冲高回落，收盘下跌0.52%，报1872.68点。两市合计成交5023亿元。

五部门支持商业银行

中国银监会、中国人民银行、中国证监会、中国保监会和国家外汇管理局联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》（下称《意见》），提出支持商业银行通过多种渠道发行资本工具； 为银行发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券等资本工具创造有利条件。《意见》出台有助于缓解银行业资本补充压力，未来银行资本补充渠道会更多，资本工具发行量也将大幅增长。

去年以来监管层加强了对银行业，尤其是针对影子银行的乱象治理。因此从宏观审慎的角度来讲，适度允许银行业进行资本工具方面的创新，更好地补充资本，对稳定实体经济的融资需求有很大好处。

服装零售额双线增长

从2018年1-2月份合计数据看，男装、女装、童装、内衣家居等四大细分领域排名前10名的品牌销售额较去年同期分别增长101%、65%、95%、82%。线上市场方面，森马、太平鸟、七匹狼等上市公司1-2月份线上零售额增速也均在50%以上。

分析人士认为，在宏观经济回暖的大背景下，服装零售额双线持续增长显示出消费者购买意愿不断增强，结合零售渠道向三线、四线城市下沉等因素来看，相关上市公司营收将加速增长，相关标的或存短期交易性机会。

机构表示，大众服装行业整体回暖，优质企业凭借渠道、品牌、供应链等方面优势，将呈现超越行业整体的优异表现。

新经济概念股被看好

进入3月份以来，市场赚钱效应明显，热钱参与题材炒作的动作不断晃闪投资者的双眼，以互联网、独角兽、创新科技等为代表，牛股频现，只是前期疯狂的大蓝筹一直处于低落迷离当中，正是他们的“低调”表现，为股指不显山不露水作出了贡献，大盘虽然只是在3250点到3350点区间运行，但很多股票涨幅都超过了20%。

总体上，主板有企稳趋势，创业板有整理要求，他们之间时而均衡，时而你强我弱势，有跷跷板效应，这就要求我们及时跟踪板块之间交替运行的过程和特点。投资者可以对最近涨幅比较大的题材股逢高减磅，待其回调到一定的支撑位后再重新介入；而对于刚刚补涨的品种，不管是二三线蓝筹股，还是新经济和智能科技概念股都须认真对待，因为大盘短线回落幅度有限，不少个股回撤后，马上又会重新获得上涨动力。