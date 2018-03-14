双积分政策发布首份报告-长安福特、长城等44家车企未达标

晨报记者 林劲榆

令众多车企担忧的双积分政策正式发布第一份报告，超过三成车企平均燃油消耗量未能达标。

昨天，工信部、商务部、海关总署和质检总局四部委根据要求，对外公告了2016年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。长安福特、长城汽车等44家企业2016年度的平均燃料消耗量未达标，占到124家乘用车企业的35.5%。

油耗和新能源积分都宽裕

总体看，2016年的油耗积分和新能源积分相对充裕。公告显示，2016年度中国境内124家乘用车企业共生产/进口乘用车2449.47万辆，行业平均整车整备质量为1410公斤，平均燃料消耗量实际值为6.43升/100公里，燃料消耗量正积分为1174.86万分，燃料消耗量负积分为142.99万分，新能源汽车正积分为98.95万分。

其中，96家境内乘用车生产企业累计生产乘用车2358.96万辆，平均整车整备质量为1392公斤，平均燃料消耗量实际值为6.39升/100公里，燃料消耗量正积分为1135.11万分，燃料消耗量负积分为124.47万分，新能源汽车正积分为92.89万分。

28家进口乘用车供应企业进口乘用车90.51万辆，平均整车整备质量为1875公斤，平均燃料消耗量实际值为7.52升/100公里，燃料消耗量正积分为39.75万分，燃料消耗量负积分为18.52万分，新能源汽车正积分为6.06万分。

根据去年年底发布的《关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》，2013年度至2015年度的乘用车企业平均燃料消耗量积分，为该企业平均燃料消耗量的目标值和实际值之间的差额，与其乘用车生产量或者进口量的乘积。企业平均燃料消耗量目标值大于6.9升/百公里的，以6.9升/百公里作为企业的目标值。比如上汽乘用车2016年产量为312962辆，其平均燃料消耗达标值为6.9升/百公里，实际值为4.93升/百公里，表现好于标准，于是就获得了616535个平均燃料消耗量正积分。

比亚迪北汽吉利表现最好

《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（双积分政策）即将于2018年4月1日正式实施，其中油耗积分将率先进行实际考核。

根据昨天发布的数据，2016年拥有可交易新能源汽车积分最多的前三名企业为：比亚迪、北汽、吉利等，这三家车企的可交易积分均超过10万分大关。与此同时，长安福特、长城汽车等44家企业2016年度乘用车平均燃料消耗量未达标，长城汽车的燃料消耗量负积分高达234522分。

如果车企无法实现自我平衡，将通过市场交易的方式买卖积分。《管理办法》已提出了明确的抵偿要求，如果企业的油耗考核出现负积分，可以参照双积分政策规定的关联企业间转让、购买新能源汽车正积分等方式，在年度积分考核时抵偿归零。2016年度、2017年度企业平均燃料消耗量负积分不能抵偿归零的，将向工业和信息化部提交其乘用车生产或者进口调整计划，使预期产生的正积分能够抵偿其尚未抵偿的负积分；在其负积分抵偿归零前，对其燃料消耗量达不到《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》 车型燃料消耗量目标值的新产品，不予列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》。

“相对于大型汽车集团和央企，独立车企的油耗压力较大，其中长城的压力相对突出。部分企业，目前油耗积分压力相对较大，但近期也是在加速推进新能源的推进，比如东南汽车的油耗在2016年表现并不是很好，但东南汽车2017年新能源车销量提升明显。”全国乘联分析人士崔东树表示，2016年是新能源车积分导入的起步期，新能源车对油耗的改善效果相对突出。但是未来几年的油耗要求大幅提高，新能源车带入的系数又在逐步的降低，油耗积分的压力将急剧的加大，双积分的政策将在2019年到2020年显示更大的威力。