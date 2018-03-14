风雨

如果问，最近大盘上涨动力来自哪里？高智给出的答案是：科技创新点燃了市场激情，而主题投资引领了中小创反弹。

最近机构看好“创蓝筹”的声音越来越多，那些业绩增长稳定、市值相对较大、估值较低的创业板蓝筹股逐渐受到私募青睐。据Wind数据显示，今年2月份至今，合计有318家私募参与数百家上市公司的调研，其中不少创业板公司的调研机构达数十家，如卫宁健康88家、晶盛机电86家、辰安科技44家等。

从调研动向上来看，私募大佬对中小创部分个股钟情有加。新价值投资、朱雀投资等百亿私募齐聚亿帆医药； 罗莱生活也吸引了淡水泉、源乘投资等多家知名私募前来调研。

“据统计，712家创业板公司预计去年净利润合计约896.48亿至1071.06亿元，712家创业板公司中，业绩预喜的公司有451家，占比超过六成。创业板，乃至中小板中都有不少业绩很不错的企业。”高智一直强调说“投资的本质是‘好企业、好价格’的逻辑不会改变”，没有价值，光靠概念炒作难持久。

“下跌是最大的利好，春节前，已经连续下跌了2年的创业板指数突然连续暴跌，现在回头看，确实像高智当时说的，中小创跌出了黄金坑。”郁教授道。他认为：近期创业板走强，与创业板估值处于相对低位有关，其中部分个股的性价比突出，叠加政策性因素，就催化了价值成长风格的短期切换。

“有人说，创业板经过前期的大跌之后，平均市盈率仍有40倍，不仅在国内属于高估，放在全球也不低。因此从估值的角度看，创业板行情只是反弹而已。我以为，只要创业板，包括中小板业绩保持高增长，业绩与估值的匹配不是问题，所以很多中小创个股潜力巨大。”高智说。中小创中潜伏着很多新经济概念股，这是未来的产业方向，值得关注。

今日行情预测：收阳 仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。