森友学园丑闻持续发酵 安倍三连任党首恐不保

晨报记者 徐惠芬 综合报道

森友学园丑闻持续发酵，日本首相安倍晋三也在丑闻中越陷越深。英国《金融时报》13日报道称，日本财务省已承认篡改涉及森友学园的文件，以删除首相夫妇的名字，而这可能危及安倍今秋再次当选自民党党首。这也意味着，安倍成为日本历史上任期最长首相的打算可能因丑闻而破灭。

12日晚，日本民众聚集在日本首相官邸前举行抗议集会。在“国家性大犯罪”、“内阁集体辞职”等标语牌下，上千名抗议者齐声高喊“不要撒谎”、“不要篡改”，要求首相安倍晋三与副首相、财务大臣麻生太郎辞职。

就在当日，日本财务省承认篡改了涉及森友学园的文件，以删除安倍首相夫妇的名字。日本媒体2日曝光的篡改丑闻由此被“坐实”。

财务省表示，在提交给国会的相关文件上作了14处更改，其中包括删除了森友学园所描述的安倍夫人的访问。据称，安倍昭惠当时说：“这是一块不错的地皮，请推进此事。”

早在去年2月，森友学园丑闻案就被曝光。当时有消息称，森友学园以1.34亿日元买下了评估价值达到9.56亿日元的地皮。

不过，安倍一直坚决否认与这起土地交易有关联，并努力使该丑闻降温，由于没有确凿证据表明安倍下令出售这块地皮，争议也渐渐平息下来。现在，又冒出篡改丑闻，让安倍政府面临史无前例的巨大压力。

英国《金融时报》13日称，相比原本的土地出售交易，这一掩盖行为对安倍政府构成更大风险。

报道还援引特尼欧情报公司托拜厄斯·哈里斯的分析报道称，目前，安倍还没有面临仓促辞职的风险，但这起丑闻将会助燃“安倍疲惫”，使他更难在今秋再次当选自民党党首。

路透社也认为，掩盖丑闻很可能打破安倍第三次出任自民党主席的希望。若能在9月的自民党主席选举中获胜，安倍将有望成为日本历史上任期最长的首相。

深陷丑闻的安倍在12日公开道歉，称：“这是有可能动摇对整个行政信赖的事态，深切感受到作为行政首长的责任。向国民深表歉意。”

据日本《读卖新闻》9日至11日进行的民调，安倍内阁支持率时隔5个月来首次跌破五成，为48%，较上月降低了6个百分点。民调结果还显示，80%的受访者认为安倍没有恰当处理“森友学园”丑闻。