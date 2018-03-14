上海昨召开全市消防工作会议-微型消防站队员争取年内全部轮训

晨报记者 倪冬

昨天，本市召开全市消防工作会议透露，2018年全市消防工作要以市委大调研活动为牵引，切实找准制约城市公共消防安全的短板弱项，加强城市精细化管理，持续提升消防治理体系和治理能力现代化水平。

全面强化火灾隐患治理

2017年，全市滚动开展夏季消防检查、高层建筑、电气火灾治理、重点区域和重大火灾隐患整治等消防专项行动，共检查单位88万余家次，挂牌销案重大火灾隐患单位55家，督办消防重点区域125处，消防专项行动成效明显，全年火灾形势保持平稳。

今年，消防专项治理将与系统治理、综合治理、依法治理、源头治理更加紧密结合，将消防安全融入“无违建”居村（街镇）创建、“美丽家园”建设、城市更新“留改拆”等党委政府重点工作，强力整治高层建筑、人员密集场所、“三合一”场所、群租房等突出火灾隐患和消防安全薄弱环节，集中挂牌、曝光督办重大隐患和区域性隐患，全面改善点面消防安全环境。

继续实施消防实事项目

去年市政府消防实事项目已经圆满完成，全市更新修复老旧、损坏消防设施设备861处，增配消防应急照明1.5万个、疏散指示标志1.4万个、灭火器2.3万个，安装简易喷淋2.4万个，增配独立式报警器16.5万个；9687个居民小区开展消防逃生疏散演练，参与市民达93.9万人。

2018年市政府继续实施消防实事项目：为100幢老旧高层建筑和80个老旧居民小区实施消防设施增配或改造，组织全市居民小区开展消防疏散演练； 推广安装电气线路改造、电动自行车集中充电装置等消防物防技防设施，鼓励有条件的小区运用物联网感知手段提升响应能级；以民筹公助等方式，在家庭、民宿、租赁居住场所等安装简易喷淋，全年计划新增独立式火灾探测报警器3万个。

应对险情要“打早灭小”

今年，要把消防宣传教育摆在更加突出位置，以“人人受到教育、人人掌握技能”为目标，抓紧构建“从幼儿园到养老院”的全生命周期消防基础教育体系。要依托基层、社区微信群，广泛发动市民参与消防安全社区创建、疏散逃生演练等系列活动，努力让防范火灾、自救互救成为全社会的行动自觉。

会议透露，今年还将加强微型消防站消防业务能力建设，争取年内对微型消防站队员全部轮训一遍，以提升应对各类险情时“打早灭小”的能力。