连涨超20年，月嫂薪酬首度回落-市中心月嫂薪酬较去年平均降8-9% 　 部分家政公司：春节后超1.5万元/月有价无市

晨报记者 谢克伟

一直在“涨涨涨”的月嫂薪酬，今年春节之后出现逆转。来自家政市场的消息显示，连续上涨超过20年的月嫂薪酬，今年首次出现回落，市中心月嫂薪酬回落至1.1万－1.5万元/月，较去年平均下降8-9%。

近10年涨幅高达4-5倍

欣勤家政总经理王晓萍对母婴护理市场了如指掌。年逾五旬的她作为过来之人，谈起月嫂市场，如数家珍：上世纪九十年代中期之前，上海的母婴护理尚未形成市场，也基本上没有月嫂公司，市民家庭有人坐月子需要月嫂，要么通过亲戚朋友、邻居同事介绍，要么自己解决。“那时收入低，愿意请月嫂的市民很少，即便请了月嫂，也是根据各自情况与月嫂商定，一般做一个月就给个五六百元，而九十年代之前，可能就给一二百元。”

进入九十年代中后期，母婴护理公司开始出现在市场上，而本世纪开始，母婴护理公司更是如雨后春笋般地发展起来了。福贝家政那波员工就是在当时开始搭戏台、办公司的。据该公司的一些老员工回忆，他们开始做母婴护理时，市场上搞母婴护理的人很少，母婴护理公司也少，因此生意也比较好做，但收费很低，1997年的时候，月嫂的收费大概在1200-1500元/月，如果有家庭讨价还价，说不定1000元也做了。

“1997-2007年这个阶段，月嫂薪酬是上涨的，但上涨幅度并不太大，10年间上涨了2倍左右。但近10年中，月嫂薪酬涨幅突飞猛进，涨幅高达4-5倍。”

人人家政服务总监高贻艳分析，月嫂薪酬不会永无止境的涨，任何事情总有个度，超过这个度势必就要涨停。就像做股票，如果涨到极限，就会出现“天花板”。“上海月嫂薪酬连续上涨超过20年，应该说很了不起了。”

“钱景”未现，月嫂过剩

还在2016年的时候，国家全面开放生育二孩政策，各家政公司、母婴护理公司看好母婴护理前景，纷纷“招兵买马”，不少住家保姆、钟点工感到母婴护理市场是个大“牛市”，薪酬还会涨，一时间蜂拥而上，办班的，抢拿母婴护理证的，煞是热闹。现今，记者无法获知在这个时候到底增加了多少母婴护理持证人，但可以肯定的是，这个阶段人员鱼龙混杂，很多持证人并不会干活，甚至可以说至今没有干过一天活。

即便如此，去年很多家政公司还是寄希望于价格上涨，赚到更多的钱。于是，月嫂的薪酬被再度推高，涨至1.2万－1.7万元/月，有的家政公司、母婴护理公司甚至将价格升至最高2万元/月。市家协相关人士告诉记者，事实上很多市民家庭看到这个价格后打退堂鼓了，要么不用，要么少用。记者查询相关信息后得知，在去年月嫂炒得最热的时候，却出现了按小时使用的“钟点嫂”、按天计酬的“日月嫂”，也有家庭将月嫂使用时间从2个月缩短为1个月，部分家庭老人边请月嫂边学着做，因此实际上去年月嫂并未出现很多家政公司想象中的那种“钱景”。

“不但未现好‘钱景’，反而因为一拥而上出现了月嫂过剩，过剩的多数是新近加盟的月嫂，那些金牌月嫂、老月嫂薪酬还是很平稳的。”某家政公司一位干了10多年的“老家政”说。

月嫂薪酬被分成多档次

昨天，记者致电某知名家政公司，以请月嫂的名义询问价格，该公司工作人员报出的价格是1.8万元/月。记者问是否持证，回答是都有上岗证。记者又问价格能否便宜点，回答是“也有1.5万元/月的，最低是1.2万元/月的”。记者追问：“1.8万元、1.5万元和1.2万元有啥区别？”对方说：“主要是做月嫂的工作年限不一样。1.8万元的做月嫂年限为5年左右，1.5万元的做月嫂的年限为3年，1.2万元只有1-2年工作经历。”并告诉记者“服务质量肯定都能保证，不用担心”。

有“老家政”私下里告诉记者，现在很多家政公司、月嫂公司将月嫂薪酬分成几档，且将同一个月嫂报出几个价，报价后看看市民反应，可以“斩”的绝不手下留情。多家家政公司、母婴护理公司承认，今年春节后月嫂薪酬超过1.5万元/月基本有价无市。春节后，市中心月嫂薪酬主要集中在1.1万－1.5万元。