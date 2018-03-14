樱花节赏樱，自驾停车注意避高峰时段-本周五在顾村公园开幕　交警制作公园周边停车示意图

晨报记者 郁文艳

本周五，又一年的上海樱花节将在顾村公园开幕。其实，上周末早樱盛开，公园已经迎来了10多万人次的游客。每年樱花节，沪太路等公园周边道路之拥堵一直是痛点，有体验过的游客甚至称“以后再也不去樱花节轧闹猛了”。

昨天，宝山交警制作了一份公园周边停车示意图，同时建议自驾的游客一定要听从现场交警指挥，有序停车。特别需要提醒自驾游客的是，一旦公园1号门、3号门停车场饱和，交警将在公园1号门入口、沪太路镜泊湖路路口实施南向西车辆禁止左转弯管控措施。园方根据往年客流情况表示，周末和节假日客流高峰时段，过了9点半1号门停车场肯定是没有车位的，一直要到下午两三点有游客离园才可能有空位。

9点半后避1号门停车场

对自驾游客来说，能够把车停在公园1号门停车场，是入园赏樱最方便的停车场。正因为如此，每年樱花节1号门停车场最先饱和。而当1号门停车场饱和时，现场交警就会在沪太路公园1号门停车场实施南向西车辆禁止左转的临时管控措施。昨天，宝山交警表示，今年依然会采取这一临时管控措施。

园方负责人表示，根据往年经验，工作日1号门停车场基本不会饱和，但周末及节假日，1号门停车场往往9点半左右就会饱和，极端客流高峰时，饱和时间可能更早。因此，提醒市民游客，如果要停1号门停车场一定要早点出门。

如果事先并不知道公园1号门入口已经实施临时管控措施，南向北的车辆已经变道进了最左侧转弯道该怎么办？市民绍先生因工作关系每年樱花节都要驾车去公园，他表示，这时候交警会允许在转弯道的车辆直行，到前面镜泊湖路左转，或者根据交警引导驾车。

酌情采取临时管控措施

宝山交警表示，根据往年情况，预计3月16日至4月15日樱花节期间，每周的双休日、清明小长假为游园高峰日，游客相对集中时间段为9：00-16：00，其中最高峰预计为清明小长假3天。

在游客高峰，宝山交警将根据实际车流及人流通行情况，在沪太路沿线部分路口、路段采取临时管控措施，公园1号门停车场饱和后，将在该入口实施南向西车辆禁止左转管控措施；随后，公园3号门停车场饱和后，将在沪太路、镜泊湖路实施南向西车辆禁止左转管控措施。园方负责人表示，根据往年经验，3号门停车场在周末及节假日客流高峰通常在下午2点左右会饱和，但不排除极端高峰时，饱和时间提前。

宝山交警表示，当沪太路、镜泊湖路实施禁止左转措施后，沪太路南向北车辆可由沪太路—潘广路—陆翔路—宝安公路至宝菊路/菊联路路口周边道路停车点停放车辆。在宝山交警制作的公园周边停车示意图上，除了公园1号门、3号门两个停车场外，还包括绿地正大缤纷城停车场（靠近公园2号门）、华山医院北院停车场（靠近公园2号门）、沪太路5008弄及苏宁电器停车场，以及顾太路两侧停车点。

记者了解到，目前暂时没有游客可以在出门时或者在路上随时就能查询公园周边停车场是否饱和、临时管控措施的途径，往年只有上海发布、交通广播等渠道，会不定时发布一些公园游客量及周边交通信息，但不具备实时查询功能。考虑到自驾的拥堵，园方即交警方面都建议，乘坐地铁7号线是最方便的途径。