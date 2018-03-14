“入春”气温变化不定，及时调整着装别大意-明起降水光顾，周五最高温降10℃

记者 徐妍斐

晨报讯 近期可谓春暖花开，昨天许多市民更是喊起了“热”，纷纷脱去外套穿起单衣。

监测数据显示，昨天全市最高气温在20℃以上，中心城区徐家汇升至了23.9℃，较12日又上升了近3℃，成为了今年以来最暖的一天。各区中，宝山站的气温最高，达到了25.6℃，其次是嘉定站25.4℃，奉贤站20.9℃的气温相对最低。

据上海中心气象台消息，今天本市云系增多，转为多云到阴的天气，西部地区还会有短时阵雨出没，风力有所增大，南到东南风4-5级，气温和昨天相仿，预计最低气温在15℃左右，最高气温在23℃上下，体感温暖。

雨水也即将都来。15日本市转阵雨天气，预计降水将持续至16日。需要注意的是，15日本市最高气温预计仍有22℃，但15日夜间到16日，北方冷空气开始影响本市，本市北风风力增大，气温明显下降，预计16日的最高气温较前一天将直落10℃，下降到12℃左右。温暖的体感转换为阴冷，大家一定要注意及时调整着装，提防感冒。

虽然16日剧烈降温，在之前，连日温暖已足够把申城送入春天。上海的“入春”标准是立春以后，连续五天日平均气温≥10℃，则为入春，五天中的首日即为“入春日”。目前来看，自3月11日起，本市的这波“升温之旅”毫不含糊，上海入春可以说“板上钉钉”了。