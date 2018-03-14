上海交大昨开办 市政潜水员培训

晨报记者董川峰报道 他们在地表之下狭小的管道里作业，为城市管线“清肠”；他们在黑暗中探寻城市“伤口”，经受着缺氧窒息、病菌感染和毒气泄漏的威胁； 他们掏粪、清淤； 他们维护着的城市地表之下的世界，支撑着每一个忙碌的城市人脚下所走的路。他们是市政工程潜水员，俗称“城市蛙人”。

昨天开始，上海60多名“城市蛙人”在上海交大海洋水下工程科学研究院接受专业培训，这是全国第一个规范化、系统化的市政潜水员培训试点班。培训现场，两名有经验的潜水员身穿五六十斤厚重密闭的潜水服，深入到黑暗的水下，掏泥沙、给蓄水池清淤、排查管线故障。学员都是零基础，参训学员的年龄限制是18-55周岁。据悉，首期试点班在中国潜水打捞行业协会，上海市排水行业协会指导下，依托上海交大海洋水下工程科学研究院、上海交大潜水培训中心举办。

目前，上海交大潜水培训中心完成了市政工程类潜水员培训大纲和专用教材的编写工作，组建了专业的教员团队。“我们希望未来能将市政潜水培训的经验推广至全国。”上海交大潜水培训中心石路介绍说。