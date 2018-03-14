沪海关建科创办 共推出12条措施

晨报记者谢竲 通讯员陈定报道 昨天上午，上海海关对外宣布成立上海海关驻科创中心办事处，制定推出了12条措施，面向全市所有科创主体，提供“一站式”海关监管服务，对科创企业、机构承诺办理相关业务“最多跑一次”。据悉，上海海关科创办位于浦东新区丹桂路899号张江国创中心内，已于3月1日试运行，并将于3月15日正式运作，这也是全国海关成立的首个科创促进服务机构。

记者了解到，上海海关科创办将对科创重点企业实施海关协调员管理制度，对国家重点项目和重点机构实施海关专人专岗服务。科创办将面向中小微科创企业实行海关专人辅导，提供针对性的政策咨询、业务辅导，协调解决企业在办理海关事务中遇到的问题。

据上海海关新闻发言人、副关长谭武介绍，以优化特殊货物监管为例，未来根据企业的申请，可以为部分需冷冻、冷藏、恒温的特殊货物提供预约通关、先放后验等便利措施。