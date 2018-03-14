记者体验10家商场购物舒适度：无障碍通道多畅通，买好可快递，但——-买得太累：仅六成商场有大众休息区

晨报首席记者 叶松丽 晨报记者 黄慧青

购物中心大而全，真要逛起来，也是很费劲的。走累了乏了，要是能够有个休息场所坐一坐，还能有杯热水喝，这样的商场顾客肯定会翘起双拇指点赞。然而，“购物环境测评”发现，上海商场的便利指数还有待提高，服务细节还需再贴心。

个别商场虽有休息室，却是为金卡会员准备的，普通顾客连一杯热水都没有；有些商场虽然有休息室，但管理不善，里面让顾客不自在。也有的购物中心因为设计原因，常常让顾客走错路；有的商场为求新颖，却忽略了行动不便顾客的苦衷。当你逛累了，买好了的时候，如果能有电梯直通车库那该多好！可是，多数商场都做不到这一点。有的虽然有电梯直通车库，但是电梯口离停车位太远，顾客弯弯绕后，常常找不到自己的车子。

休息室：

有商场设会员休息室

在大多数大商场里，都给顾客准备了歇歇腿的地方，奢简各异，形式不一。五角场百联又一城在商户门外，隔三差五的放置一些光洁的扁椭圆坐墩，给顾客稍憩。百盛淮海店把3-6层电梯口，都布置成了休息区，放几条简易沙发，同时还展示一些商品。西藏北路大悦城、七宝的万科广场，也在一些公共空间为顾客布置了休息区。大悦城是带格子的大木凳子，万科广场是沙发。

除了万科广场外，其余几家商场都在每个楼面设置了一个电热水炉，供店员和顾客饮用。顾客陈女士说：“对我们这些带小孩和老人出来的顾客来说，有一口热水喝，非常重要。我们总不好意思都去找开饭店的人家要水喝。”

万科广场的“贵宾之家”沙发、开水等休息设施倒是很全面。不过，工作人员告诉记者，这个“家”是为金卡会员准备的。普通顾客要喝热水，可以去找餐饮店要一点。

跟万科广场一样，巴黎春天五角场店也在6楼服务台那边设置了一个VIP贵宾厅，但记者以普通顾客身份进入了贵宾厅。除了这个贵宾厅外，这家商场其余楼层连一个多余的板凳都没有。3月9日下午，在巴黎春天五角场店陪女友购物的李先生说：“我比较了一下五角场商圈几家大型商场，巴黎春天可能是最累的一家吧。”

在走访中，新世界城、梅龙镇广场、宏伊广场和金鹰国际购物广场也没有给顾客设置专门的休息区，很多顾客走累了只能选择花钱买杯咖啡、吃点东西，让自己休息一会。

无障碍通道：

螺旋楼面难住轮椅

在这些大型商场里面，无障碍通道都是畅通的。除了自动扶梯外，客梯和货梯基本上都向顾客开放，直上直下，让顾客感觉很便利。

不过，也有美中不足之处。西藏北路大悦城设计新颖的螺旋升降楼面，由于台阶边没有方便轮椅和婴儿车推行路径，导致行动不便的顾客不得不频繁出入电梯。

在这家商场内部是圆形循环路线，记者在北楼体验时发现，从第四到第六层的楼面，都采用的是螺旋升降式，这样方便顾客步行时，不漏过任何一家店铺。然而，3月9日傍晚，顾客刘先生坐在轮椅上，却在5楼电梯口直呼麻烦。

记者看到，每层楼面都有两到三段台阶，每段台阶都不高，只有七到八级。对正常行走的人来说，这么几级台阶根本不在话下，可是坐在轮椅上的刘先生就很抓狂。台阶两侧竟然没有供轮椅推行的通道！

“如果是个小孩子的摇篮车，大人提着也就上去了，可是我们成年人怎么办？”刘先生说，他只好频繁进出电梯。“人这么多，等个电梯一次三五分钟还是要的吧！对我们行动不便的人来说，商场的这种设计很不好。”

刘先生的爱人告诉记者，大悦城南北楼在四楼贯通，初来乍到的顾客往往不知道，会绕很多路。“我第一次来这里吃饭，朋友约好在7楼一家餐厅，我从地铁站出来，乘电梯就上去了，没找到，后来问人，才知道我上的是南楼，而那家餐厅在北楼。我找了好久，才知道可以从四楼穿过去。”

除了西藏北路的大悦城外，陕西北路的金鹰国际购物广场和南京东路的宏伊广场也显得没那么便利，这两家商场没有设置无障碍通道。宏伊广场店员称原本是可以从员工通道进入的，但因现在正在装修，也没法正常使用。

快递服务：

商品金额高有时可免费

东西买多了，不方便携带；或者某样商品需要从别的地方调货，都会用到快递。记者走访中了解到，几乎所有商场和商家都能为顾客提供快递服务。像恒隆广场、新世界城、宏伊广场、梅龙镇广场等商场都有快递点，顾客可以直接去办理快递业务。

巴黎春天五角场店里，记者虽然没有看到快递窗口，但是服务台工作人员告诉记者，他们可以给顾客办理快递送货。“但是我们是定点××快递，到付，收费有点高，您得想清楚。”

在百联又一城，服务台的工作人员表示，顾客在门店订货，达到一定数额时，他们可以免费送货上门。而一家服装店的老板告诉记者，通常他们自己不会给顾客发快递的，万一遗失，或者转运过程中货物出现破损，都不好。“当然也有例外，如果您要的这件衣服，您不要样品，我们可以从别的地方调货，快递到您家里。这个是免费的。”

多数店家表示，偶尔也有外地顾客为了旅途便利，要求他们通过快递发货。“这种情况下，我们通常会酌情满足顾客的要求，往往会留下顾客的地址和电话，交给公司专人去处理，看商品金额的多少，决定托运是否免费。”

停车场便捷度：

有商场无电梯直达停车库

记者发现，商场停车都有一个“共通点”，那就是绕。明明看着指示牌指着前方是出口，可开了十分钟，也没开出地下停车库。

就拿梅龙镇广场来说，根据指示牌显示，梅龙镇广场的停车库在奉贤路上。记者从南京西路右转至江宁路，再直行至奉贤路打算右转时，惊住了：一个白底红圈的“禁止”标志竖在眼前，记者连忙打方向盘直行。沿着商场饶了一圈，记者没看到有其他入口能进地下车库，无奈只能再绕回到原点江宁路奉贤路。待记者放慢车速，才真正看清禁令牌上写着“进梅龙镇广场车辆除外”，后面还竖着一块蓝色的直行指示牌，后方一百米处，就是梅龙镇停车库的入口，原本显示剩余车位数的灯并没有亮起。

一位车主说，如果不是经常来，可能会找不到入口，不过他觉得，因为地下车库找车等比较麻烦，不如选择地面停车更方便。

还有一个问题是，多数商场地下车库都跟迷宫一样，很多顾客从商场下到车库时，半天找不到自己的车子。有时候找到了车子，又要找出库的路径。“这里的停车费都是计时收取的，我找车子花5到10分钟，找路又花了些时间，没准就过了一个钟点，收费会多出几十元来。”一位正在恒隆广场地下停车库里找出口的女司机向副驾驶座上的男子抱怨。

多数商场都有电梯直通地下B2、B3车库。但是，也有一些商场的车库没有电梯直达。百盛淮海店的电梯只能到B1，顾客需要从B1的楼梯步行下到车库。不过，车库管理员告诉记者，车库里有电梯直通办公楼，但是周末这个电梯也不开。