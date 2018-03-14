应对火爆“上座率”-今年地铁全网 计划增能7.6%

晨报记者 钟 晖

阳光明媚，风和日丽，市民出行频繁，引发地铁客流持续上升，早高峰尤其火爆，部分车站一直在采取保安全的限流措施。与此同时，面对超强“上座率”，今年上海地铁将继续增能提效，全网络计划增能约7.6%，以应对更大规模客流增长。

近期客流或居高不下

纵观沪上轨交网络，春节过后，上班族、学生族通勤客流全面回升，天气晴好，气温适宜，出行游玩乘客增多，临近旅游景点的客流量上升较大。加之外来务工人员返程，整体上客流要比以往有所增长。在通勤流、休闲购物流的相互叠加效应下，加之处于春运返程后期，人员集中抵沪，地铁路网“上座率”出现迅猛上升态势。上周五，上海地铁总客流达1223.1万人次，打破了去年4月28日创造的1186.7万人次的纪录，日最高客流增加了36.4万。这是进入2018年以后首次地铁全网创新高。

此外，部分商圈开展促销活动，吸引购物消费，也为周边站点引流。而新通车不久的17号线及9号线三期，经过一段时期的客流培育，也为路网贡献了一定出行人次。伴随外出聚集效应，使得更多的乘客选择地铁出行。

预计近期客流上涨势头还不会停歇。本月内，各种花展如樱花节、桃花节等会带来踏青客流，各种会展也带来观展流。而本月下旬、4月上旬，还会有扫墓客流的叠加，因而最近一段时间，地铁客流很可能居高不下。

制定更精细化运行图

面对不断刷新的最高客流量，今年上海地铁计划增能约7.6%，进一步发挥超大规模网络作用，应对更大规模客流增长。上海地铁还将在运营组织和调度管理上，针对不同时段、不同群体的客流特征，制定更精细化的列车线路运行图，推出多种列车运行方式。

目前，上海地铁16条线路，666公里（含磁浮），389座车站的超大规模网络已经形成，地铁出行客流占到全市公共交通比例超53%，到2020年预计将达到7成以上。去年4月28日以来，上海地铁6条线路实施周五、周六延时运营，截至目前，累计运送约127.5万人次。同时，上海地铁还在持续建设中，浦江线，5号线延伸段，13号线二、三期，共41公里线路计划今年通车。根据规划，到2020年年底，上海市轨道交通运营规模将超830公里。