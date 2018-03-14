殷高西路站站外近百米候乘大军排进附近弄堂里-3号线早高峰上演现实版“贪吃蛇”

晨报记者 胡 迎

近日，不断有网友吐槽3号线殷高西路站的客流格外密集，车站不得不采取限流，排队进站乘客延伸至附近弄堂，进入站厅要花上十几分钟，由此引发“上班族”的感叹：这队伍简直是现实版的贪吃蛇啊！

这几年排队已是常态

昨日7点30分左右，记者在现场看到，市区北部区域前往市区的上班族已经渐入高峰，3号线北往南车辆一路载客，到殷高西路站时，车厢已经满满当当，而进入该站的客流也不小，为预防站台乘客挤压而出现安全隐患，车站方面在7点15分开始即采取限流措施，放缓乘客的进站速度。

地铁站外，等待乘坐地铁的乘客队伍长近百米，一直延伸到了附近的弄堂里面，队伍的末尾已经接近一条废弃的铁路。

据常年在此经营的商家介绍，殷高西路站站外排队这几年已是常态，一般周一到周三早高峰人最多，从7点30分开始，短则半小时队伍散去，长的话要9点多队伍才能散去。“特别是到了下雨天，队伍还要长，看着上班的乘客真的蛮辛苦的。”

虽排长队但秩序井然

7点45分左右，记者从队伍末尾跟随队伍大流一同进站，这时的队伍虽已延至当天最长，但乘客都能自觉排队，似乎也习惯了这样长度的队伍。

“短的时候排个几分钟，多的时候就要十几分钟了。如果起来得晚，望着长长的队伍确实也蛮着急的。”正要前往人民广场上班的市民王先生告诉记者，天气晴朗的时候还好，遇到刮风下雨就遭罪了，“还有特别是夏天，排在外面，热得难受”。

与此同时，地铁工作人员、交警等也不时引导大家分散进站，提醒使用手机支付的乘客提前打开手机二维码。现场整个队伍秩序井然，记者从队伍末尾排到进站，总共花费约10分钟左右。如果是焦急上班的市民可能还是需要提前预留充足时间。

[现状1]

线路单一，始发站需经13站才有换乘点

殷高西路站客流到底为何如此拥挤？从轨道交通线路图上来看，3号线由北向南，从江杨北路始发，要途经13站后才到达第一个可换乘站点：虹口足球场站。“从江杨北路站开始到虹口足球站，客流基本就是只上不下。”现场一位市民称。

据了解，上海地铁其它线路采取限流措施的基本也都在中、外环以外，分别有：1、12号线的漕宝路站、1号线的莘庄站、2号线的广兰路站、6号线的巨峰路站、东方体育中心站、8号线的沈杜公路站、9号线的佘山、泗泾站、16号线的周浦东、惠南、新场、鹤沙航城站等。

但值得注意的是，3号线自长江南路至宝山路共设置16个站点，包括殷高西路站，该范围内有8个车站采取限流措施，可见运能已是捉襟见肘。

“早高峰乘客特别多，通常7点15分-9点我们都采取限流措施，以此放缓乘客进站速度。”殷高西路站工作人员说道。

[现状2]

铁路割裂地面交通，居民倾向地铁出行

殷高西路站地处宝山区南大门，与虹口、静安、杨浦三区相邻，周边高境一至三村等居民小区颇多。值得注意的是，殷高西路东西两侧都靠近铁路，尤其在早高峰，这里的居民往往更愿意乘坐地铁出行。

“这个站附近东西两面都有铁路，火车一来就堵车了，自己开车遇到火车时，快则5分钟，慢则20到30分钟才能通过，上班保险起见也只好选择地铁出行了。”附近的居民阮先生告诉记者，之前他只要遇到火车头掉头或者几十节车厢的货车经过，上班肯定就要迟到了。“尤其是8点左右，经常遇到货车。”

“早高峰时的公交会更堵，我以前也乘过公交往逸仙路高架走，但和地铁一比较，路上要多花两倍以上时间。”排在队伍当中的市民李先生告诉记者，挤地铁再苦再累，但还是最稳妥的上班“打卡”方式。

[现状3]

殷高西路站进站入口太少，只有一个

网上有不少市民指出，殷高西路站只有一个进出口，而现场的工作人员也向记者证实了该说法。还有一些市民认为，如果能够多开几个进出口，或许能够加快乘客进站的速度。

但就现场观察而言，多开几个进出口，确实能减少限流队伍的长度，避免乘客过多地滞留在弄堂而饱受风吹雨淋。不过可能无法直接加快乘客进站的速度。或许是车站在当初设计时并未预想到3号线北面会有如此大的客流，殷高西路站的等候站台可容纳的空间并不富余，宽度目测不足5米，如果早高峰客流通过不同入口快速进入，势必会给站台带来巨大的人流压力。

值得一提的是，地铁站内空间相对封闭，客流又是只上不下，若是把更多的客流引入密闭空间，也可能会带来更大的安全隐患。

[业内人士建议]

添加公交短驳线，多设入口分流乘客

据统计，3号线目前上班日日均客流60万人次左右，其中殷高西路站全天进站2万客流、早高峰8500人次。

据相关业内人士介绍，2015年一条由16号线鹤沙航城站直达至龙阳路站的夏令短驳线开通，工作日7点到8点半开行，间隔5-8分钟，满员即开。该人士建议，3号线殷高西路地铁站不妨也开设几班公交短驳线，将乘客送至附近的新江湾城站（10号线）、虹口足球场站（3号线、8号线）来分流乘客。

一般情况下，早高峰客流较为集中时段约半小时，虽然就行车时间来说，公交不占优势。但从舒适度上来看，接驳公交满员即开，且有空调和座位，能免受排队之苦，也无需在日晒雨淋中等待进站乘坐地铁。“建议时间较为充裕的乘客可以考虑乘坐公交换乘出行。”该人士说道。

该业内人士同时建议地铁方，不妨增设一两个出入口，“一来可以减少队伍的长度，避免影响周边居民、店铺的正常生活和营业； 二来也是多一条安全通道，在遇到地铁延误等突发状况时，能多一个疏散选择”。