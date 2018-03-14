1名家庭医生对应2000多户家庭-人大代表建议提高社区全科医生待遇，吸引更多人才

晨报记者 何雅君

“在长宁区虹桥街道，常住居民有8万人，但社区卫生中心的家庭医生只有14名。1名家庭医生对应2000多户家庭，你觉得医生管得过来吗？”今年全国两会期间，上海代表团分组讨论时，全国人大代表、长宁区虹桥街道虹储居民区党总支书记朱国萍说，这些家庭医生都由社区里的全科医生担任，普遍工作量大，收入与付出不成比例。

因此，朱国萍决定提交一份建议，希望政府进一步完善政策，提高家庭医生待遇，做好招录培养工作，开展针对性培训，使家庭医生真正成为老百姓的健康守护者。

现状

人手短缺、供需不适配

卢万琪是静安区临汾社区卫生中心全科医生，他每周一到周五全天上班，有时候周六上午还要在门诊工作半天。这五天半时间里，他有三个上午和两个下午在卫生中心看门诊，三个上午在站点看门诊，有两到三个下午用于家庭病床、慢病随访、家庭医生出诊，这还不包括定期要完成的65岁以上老年人健康体检、各种疾病筛查、调查评估等任务，工作量不可谓不大。他所在的社区医疗团队由2名全科医生和2名护士组成，为临汾路街道和源名城小区4200多户、1万多名居民提供健康管理服务，其中就包括家庭医生服务。这和朱国萍代表反映的虹桥街道“1名家庭医生对应2000多户家庭”的比例差不多。

2011年起，上海在全国率先试点家庭医生制度，到2017年，上海的家庭医生制度已完成100%社区全覆盖。朱国萍介绍说，家庭医生制度出现后，补上了常见病、多发病、慢性病的治疗短板，很受社区居民特别是老年人的欢迎。居民签约家庭医生后，慢性病患者感觉配药更加方便了，老年人觉得健康更有保障了，独居老人也更有安全感了。“然而，老龄化的国情下，资源配置与利用挑战是现在很多城市面临的通病。家庭医生广受欢迎的同时，人手短缺、供需不适配的情况也不容忽视。按照‘1名家庭医生对应2000多户家庭’的配置比例，很多居民一年到头是见不到家庭医生的。”

建议

帮助医生获得等值回报

社区里家庭医生紧缺，有没有可能招募更多的医疗人才来从事这一行业？

朱国萍了解到，目前社区医院的医生普遍待遇低、工作量大、编制少，难以吸引人才。此外，大量社区随访和筛查工作压缩了家庭医生提供家庭服务的时间和接受针对性培训的时间。用卢万琪医生的话来讲：“我们当然愿意抽时间参加进修和培训，但是随便哪一个医生走开了，他的工作就要由别的医生来完成，给原本忙碌的同事又增加了负担。”

因此，朱国萍认为，要想吸引更多人才填补家庭医生行业的空缺，还有几个方面的事情可做。比如，通过做好全科医生的理念宣传工作，让居民认识到“家庭医生不等于私人医生”，不要把所有的健康问题都扔给家庭医生，过度占用医生的时间；由政府出面，做好家庭医生的招录培养工作，专门安排时间开展针对性培训。

朱国萍说：“目前，提高全科医生待遇的相关政策正在铺开，从政策上激励全科医生，帮助他们获得与付出等值的回报，让他们愿意从事这份职业，可能是家庭医生发展的重要一点。”