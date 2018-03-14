新华社评论员：推进治理现代化的重大举措

新华社北京３月１３日电 题：推进治理现代化的重大举措

新华社评论员

《国务院机构改革方案》１３日上午提请十三届全国人大一次会议审议。深化国务院机构改革，是以习近平同志为核心的党中央适应新时代中国特色社会主义事业发展的重大决策部署，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措，是发展所需、基层所盼、民心所向。

深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革，深化国务院机构改革是其中的一项重要任务。这次国务院机构改革贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，落实坚持和加强党的全面领导的要求，按照优化协同高效的原则，既立足当前也着眼长远，优化国务院机构设置和职能配置，理顺职责关系。通过改革，使国务院机构设置更加符合实际、科学合理、更有效率，必将为全面贯彻落实党的十九大部署的各项任务提供有力组织保障。

经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础，上层建筑要适应经济基础的状况，这是社会发展的基本规律。中国特色社会主义进入新时代，社会主要矛盾发生历史性变化，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。面对新时代新任务提出的新要求和人民群众的新期盼，政府机构设置、职能配置、履职能力还存在不少问题与短板。比如，一些领域机构重叠、职责交叉、权责脱节问题比较突出；一些政府机构设置和职责划分不够科学，职责缺位和效能不高问题凸显，政府职能转变还不到位；基层机构设置和权力配置有待完善，组织群众、服务群众能力需要进一步提高，等等。破解这些问题，最根本的是通过深化改革对体制和机构进行调整完善，形成职责明确、依法行政的政府治理体系。

转变政府职能，优化政府机构设置和职能配置，是深化党和国家机构改革的重要任务。这次国务院机构改革，着眼于转变政府职能，坚决破除制约使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用的体制机制弊端，围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，加强和完善政府经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能，结合新的时代条件和实践要求，着力推进重点领域和关键环节的机构职能优化和调整，构建起职责明确、依法行政的政府治理体系，提高政府执行力，建设人民满意的服务型政府。

深化国务院机构改革涉及方方面面，是一项复杂艰巨的系统工程。抓好这项重大改革，必须坚持党的全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，把思想和行动统一到党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署上来，精心组织、周密部署、抓好落实。要着力增强改革的系统性、整体性、协同性，把深化机构改革同简政放权、放管结合、优化服务结合起来，进一步转变职能，提高工作效能。

今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放４０周年。按照提请十三届全国人大一次会议审议的《国务院机构改革方案》，改革后，国务院正部级机构减少８个，副部级机构减少７个。这次改革范围广、力度大、触及深，充分彰显了以习近平同志为核心的党中央将改革进行到底的坚定决心。让我们更加紧密地团结在党中央周围，统一思想，统一行动，锐意改革，确保深化党和国家机构改革顺利进行，确保完成国务院机构改革各项任务。