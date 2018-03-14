新华社北京3月13日电 题：助力伟大时代 创造更大辉煌——代表委员和干部群众热议宪法修正案通过

新华社记者

11日，十三届全国人大一次会议表决通过宪法修正案。连日来，代表委员和广大干部群众反响热烈。大家表示，宪法修正案顺应党心民心、符合时代需求，要充分发挥国家根本法的重要作用，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝心聚力，创造新时代中国特色社会主义事业更大辉煌。

巩固团结奋斗共同思想基础

庄严的宪法，字字千钧。顺应新时代历史特点，宪法修正案体现了党和国家事业发展的新成就新经验新要求，为全党全国各族人民筑牢团结奋斗的思想基础。

“将习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法，激励全国各族人民，将力量凝聚到党的十九大确定的重大战略部署上来，共同推进社会主义现代化建设和民族复兴的伟大事业。”武汉大学法学院副院长祝捷说。

坚持和完善党的领导，是党和国家前途和命运所在。全国政协委员、中国人民大学法学院教授汤维建说，在宪法中明确中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，这是历史的选择、现实的需要、未来的保证，是如期实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的力量源泉。

由宪法及时确认党和人民创造的伟大成就和宝贵经验，是实践发展的必然要求，也是宪法与时俱进、完善发展的内在需要。

“作为国家根本法，宪法对党和国家事业发展起着重要指导和引领作用。”全国人大代表、贵州省安顺市平坝区乐平镇塘约村党总支书记左文学说，“修改后的宪法，必将更好发挥规范、引领、推动、保障作用，有力推动经济社会发展，让人民群众享受更多改革发展的红利。”

“新时代坚持和发展中国特色社会主义的新形势新任务，要求我们直面新问题、破解新矛盾，这些都离不开宪法提供的根本法律保障。”中国法学会常务副会长陈冀平表示，宪法修改实现了党的主张和人民意志的高度统一，中国特色社会主义必将迎来更加辉煌的未来。

推动伟大事业在法治轨道上行稳致远

宪法修改，是推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措。

“坚持依法治国首先要依宪治国、依法执政首先要依宪执政，这是党中央一以贯之的鲜明立场。”中国政法大学副校长马怀德表示，这次宪法修改体现了党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，符合法治发展规律，为国家长治久安、人民幸福安康奠定了坚实的制度基础，是一次彰显宪法权威的顶层设计。

全国人大代表、中国社科院法学所研究员孙宪忠说，将党的十八大以来国家一系列法治建设最新成果写入宪法，打造新时代法治国家、法治政府、法治社会建设的法律指南，对于推进国家治理体系和治理能力现代化，在法治轨道上更好坚持和发展中国特色社会主义意义重大。

宪法建设和法治建设紧密结合，推动法治中国建设“换挡提速”。全国人大代表、广西环江毛南族自治县县长黄炳峰说，上到顶层设计，下到基层治理，都离不开宪法的坚实保障。“我们要不断强化法治思维，落实宪法精神，坚持依法行政，带领人民不断创造美好生活。”

吉林省德惠市人民法院院长袁中山表示，宪法修正案明确了监察委员会的宪法地位，为建立集中统一、权威高效的国家监察体系奠定了法律基础。“我们在司法活动中要自觉接受国家监察，促进审判机关党风廉政建设，与监察机关密切配合，坚定不移推动改革部署落地见效。”

助力伟大事业创造新的辉煌

宪法是党的主张和人民意志的集中体现。大家表示，要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，始终做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，在各自工作岗位上锐意进取、开拓创新，为新时代伟大事业贡献更大力量。

“亲历宪法修正案表决通过，就是一次接受宪法教育的过程。”全国人大代表、湖南师范大学教授谢资清说，“学为人师，行为世范。我要把我看到的、学到的带到教学工作中去，开展好宪法和法治宣传教育，为社会培育更多了解宪法、信仰法治的教育工作者。”

贯彻宪法精神，落实新发展理念，是内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗委书记于伟东正在思考的问题。于伟东说，我们旗有着纯净、绿色、美丽的发展资源，只要发展的路子走对了，就一定能朝着更高质量、更可持续的方向前进。

“修改宪法是为了更好实施宪法。”中国纪录片学会副会长王建国委员说，“作为一名文化工作者，我要按照宪法的指引，为人民群众提供更多喜闻乐见的作品，大力弘扬社会主义核心价值观，传播中华优秀传统文化，培育全社会的法治精神，让更多群众知宪法、懂宪法、守宪法。”