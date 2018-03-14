两会必强调改革开放，习近平这十句话别有深意

新华网记者 张敏彦

【学习进行时】全面深化改革，是习近平总书记治国理政的重要着力点，也是他历年两会的必谈话题。其中，许多经典话语旗帜鲜明、掷地有声、意蕴深远。新华社《学习进行时》为您独家梳理，让我们一起来学习这些箴言隽语。

发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。中国如果不走创新驱动道路，新旧动能不能顺利转换，是不可能真正强大起来的，只能是大而不强。强起来靠创新，创新靠人才。人才政策、创新机制都是下一步改革的重点。

——2018年3月7日，习近平参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时强调

要以更宽广的视野、更高的目标要求、更有力的举措推动全面开放，加快发展更高层次的开放型经济，加快培育贸易新业态新模式，积极参与“一带一路”建设，加强创新能力开放合作。

——2018年3月7日，习近平参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时强调

中国开放的大门不会关上，要坚持全方位对外开放，继续推动贸易和投资自由化便利化。

——2017年3月5日，习近平参加十二届全国人大五次会议上海代表团审议时强调

改革开放30多年，一些时候一些人看不到中国前景，没有树立对中国发展信心，总是失去机遇晚了一步。一时一事上中国经济发展会有波动，但长远看浩荡东风。

——2016年3月4日，习近平在看望全国政协十二届四次会议民建、工商联界委员并参加联组讨论时强调

通过深化改革坚决破除体制性障碍，全面提高对外开放水平，把老工业基地蕴藏的巨大活力激发出来、释放出来。

——2015年3月9日，习近平参加十二届全国人大三次会议吉林代表团审议时强调

开放也是改革，要寓改革于开放之中。

——2015年3月8日，习近平参加十二届全国人大三次会议广西代表团审议时强调

惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。

——2015年3月5日，习近平参加十二届全国人大三次会议上海代表团审议时强调

十八大后，我首次到地方考察调研就选择广东，就是要在改革开放得风气之先的地方，回顾30年历程，进一步宣示把改革开放继续向前推进的决心。

——2014年3月6日，习近平参加十二届全国人大二次会议广东代表团审议时强调

面临改革大潮，我们要做改革的弄潮儿，要有强烈的历史担当精神。

——2014年3月6日，习近平参加十二届全国人大二次会议广东代表团审议时强调

要勇于冲破思想观念的障碍和利益固化的藩篱，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，更加尊重市场规律，更好发挥政府作用，以开放的最大优势谋求更大发展空间。

——2013年3月5日，习近平参加十二届全国人大一次会议上海代表团审议时强调