厉害了！90后高铁小哥，“魔幻”舞步上热搜……

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来源：共青团中央（ID：gqtzy2014）综合整理自微信公众号“新华社”、“央视新闻”、“人民日报”、“中国教育报”、澎湃新闻等

厉害了我的国成龙 - 厉害了我的国

（↑↑ 电影同名歌曲、2018年“厉害了我的国”活动主题歌《厉害了我的国》）

2分半钟，你能做什么？

合肥南动车运用所地勤机械师张佩告诉你，他可以安全检查近千个动车组件。

近日，合肥南动车运用所地勤机械师张佩备战技能大比武，快速检查动车组件的短视频火爆了网络，还上了微博热搜。

熟能生巧，张佩在长时间工作后，才能娴熟、快速地掌握到每一个零件的位置，确保快速检查的同时保质保量。

张佩快进般地检查动作，有些“魔幻”的步伐，让不少网友大呼“厉害了，我的高铁小哥”。

张佩1991年出生，一名标准90后。2015年来到合肥南动车运用所，长期在地勤一线工作，也是一名党员。

一列动车组有16个转向架以及裙板、跨接电缆等。日常工作中，张佩和他的同事们需要一直保持这种高强度的检查作业；在检查过程中，他们需要看到动车组每一个零部件的状态。

3月11日，张佩和同事们正在检查动车组件。

一列动车组由4人组成的作业组负责日常检查，要高效安全地在40分钟内完成动车组裙边、车底检查，并用摄像手电筒全程拍摄检查过程。

在春运高峰期间，为了保证动车组安全准时上线，每个作业小组需要在夜间检修6组左右的动车组，人均步行30000步以上。

3月11日，张佩和他的作业小组的同事们合影。

这么快速的检查，能否确保安全不遗漏？对于这些动车地勤机械师来说，可谓安全责任“大于天”。

3月11日，张佩正在检查动车组件。

张佩所在的地勤小组主要负责日常的动车来库后检查工作，他们是动车安全的第一道“把关人”。他们需要在规定时间内，检查动车部件是否有问题。

据了解，动车上每一个机械部件都有“防松标记”，这是判断是否有问题的快速识别方式。

遇到螺丝部件，在看到标识对其与否后，还需要“拧一下”确保没有松动。

在标识不清晰时，需要及时检查后再次标识。

在完成检查后，他们还需要将遇到的情况记录并反馈给维修组进一步处理。

一列动车的日常检查是一项复杂、紧张但又要细致、认真对待的工作。还有很多像张佩一样的“高铁人”默默地付出着。

行行出状元

每一个行业都有“可爱”的人

最萌交警“读秒”舞步

湖南邵阳交警梁斯旗因自创红灯“读秒”舞步走红。

梁斯旗是邵阳双清区的一名交警，他发现信号灯没有读秒功能，就用手势为过往司机行人倒数“读秒”，喜感十足。司机们对这个“萌”交警印象很深，都说看到手势后心很暖。

视频来源：青微工作室

身手飞快的护士姐姐

一段徐州儿童医院的监控视频在网络上火了起来。

徐州儿童医院大厅，一名患儿突然发病抽搐。护士刘莉听到孩子母亲的呼救，飞身从一米高的分诊台上跳出，不到3秒赶到孩子身边展开急救，最终孩子转危为安。

视频来源：腾讯视频@澎湃新闻

刘莉在接受采访时说——

作为医护人员本能反应就是，听到患者呼救之后，肯定要第一时间赶到患者身旁，当时没有想那么多。

背孩子改作业的老师

背孩子改作业，元宵节，这位女老师的照片刷屏了。

杨霞 摄

照片的主人公叫董贵英，是文县东坝中学五年级二班的数学老师，背上的孩子只有8个月大。拍照片的时间是今年的正月十五元宵节。

“丈夫单位忙，孩子平时由外婆带，这几天有事回乡下老家了。自己又不想请假耽误学生们的课，就只好带学校了。”记者联系到董老师时，她很腼腆，说没想到那么多人知道了，但她清楚孩子真的很乖，不会影响自己的教学。

感谢高铁小哥们的默默付出

保证了我们出行安全

同时

也向其它行业那些默默奉献的人

厉害了，中国青年！