中科院在线少儿英语报告显示 上海小朋友学习英语最早

近日，中科院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布《2017年中国在线少儿英语教育白皮书》。白皮书显示，北上广深等一线城市成为在线少儿英语教育市场的主力军，由此辐射华北、华东及华南三大区域，其中华东地区学员数量占比最高，达36%；三大品牌瓜分国内八成市场，VIPKID独占55%市场份额。



VIPKID、51Talk、vipJr居在线少儿英语教育前三

目前VIPKID平台付费学员超过20万，地区覆盖全球35个国家和地区，日本、美国、加拿大海外学员最多。总体来看，在线教育正在成为全球少儿学习英语的重要手段。

中科院市场调查显示，目前国内在线少儿英语教育市场仅经过四年发展期，还处于较早期阶段。在市场份额方面，目前排名前三名的企业分别是VIPKID、51Talk、vipJr，其中VIPKID平台上工作的外教超过3万名，超过国内其他所有在线教育品牌外教数量的总和。

目前，国内少儿英语学习呈现低龄化趋势。一线城市学员平均年龄6岁左右，二线城市学员平均年龄为6.5岁。越来越多的家长在子女3岁之前开始考虑英语教育问题。

相比城市，乡村地区英语教育普遍起步较晚。 “VIPKID北美外教进乡村课堂” 覆盖的100所乡村学校中，大部分乡村儿童的英语教育始于三年级之后。

在城市排行中，上海的学员数量仅次于北京，列第二名；学员整体呈低龄化趋势，平均年龄仅5.8岁。北上广等一线城市家长已充分认识到在线教育是快速提升子女英语听说水平的有效方式，绝大部分家长表示每年会花费1万元以上用于孩子的英语教育。

北美外教受欢迎

从外教选择上看，73.6%家长倾向选择北美外教，原因主要三个：北美外教口音更纯正、教学方式更活泼，北美是子女留学首选地。22.1%家长倾向选择英国外教或澳洲外教。

调查显示，北美外教在网络教学过程中的关注点，首先是自我技能的提升，其次为成就感和教育公益，最后才是提高收入和跨文化交流体验。VIPKID成为2017年北美外教最欢迎的在线少儿英语教育平台，并超越亚马逊，成为全美最受欢迎的远程办公平台榜单第一名，这也凸显了中国在线教育对于外教的独特吸引力。

中科院大数据挖掘与知识管理重点实验室钟运琴博士认为，近几年的跟踪调研表明，粗放型的在线教育服务模式正逐步丧失吸引力，业务增长明显受限；而高质量的个性化互联网教育平台更加注重教育内在发展规律，创造性地将新教育理念、教学模式和人工智能、大数据等技术手段有机结合，更能满足新时代用户对个性化教育的需求。以VIPKID为代表的国内在线教育品牌在全球范围的兴起，恰好迎合了这种趋势，也为未来教育创新探索了新思路。