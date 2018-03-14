心系"三农"!习近平两会连提乡村振兴,有三项新要求

来源：人民日报客户端

全国两会正在进行，习近平总书记已六下团组，与代表委员共商国是。人民日报客户端梳理发现，习近平多次提到乡村振兴，提到“三农”问题。乡村振兴战略如何实施？应注意哪些问题？总书记有哪些新提法新要求？我们一起来看。

把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略结合起来

“农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。”3月8日，习近平参加山东代表团审议时强调，要深刻认识实施乡村振兴战略的重要性和必要性，扎扎实实把乡村振兴战略实施好。

实现乡村振兴，摆脱贫困是前提，这也是习近平心中非常牵挂的事。习近平3月5日参加内蒙古代表团审议时指出，“要把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来，推动乡村牧区产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，把广大农牧民的生活家园全面建设好。”

3月8日，习近平参加山东代表团审议时再次强调，要推动乡村产业振兴，把产业发展落到促进农民增收上来，全力以赴消除农村贫困，推动乡村生活富裕。

“城镇化”和“逆城镇化”要相得益彰

实施乡村振兴战略，必须破解人才瓶颈制约。而农业有奔头，才能吸引到人才。3月8日，习近平参加山东代表团审议时强调要让农业成为有奔头的产业。他说，乡村振兴，一方面要发挥好本土人才的作用；另一方面，要夯实基层党组织基础，通过第一书记、大学生村官、农村工作队等形式筑牢基层党组织。他还强调，将来还要引进职业农民，让大学生甚至是海归人才主动回乡务农。

现在很多农民都进城打工，在这个过程中如何把握城镇化与逆城镇化的关系？习近平给出了自己的思考。3月7日，习近平参加广东代表团审议时强调，一方面要继续推动城镇化建设。另一方面，乡村振兴也需要有生力军。要让精英人才到乡村的舞台上大施拳脚，让农民企业家在农村壮大发展。城镇化、逆城镇化两个方面都要致力推动。城镇化进程中农村也不能衰落，要相得益彰、相辅相成。

关于城镇化过程中遇到的问题，习近平想得很深入。他指出，我们现在推动城镇化建设，千方百计让进城务工人员能够在城市稳定地工作生活，孩子能进城的随着进城，解决留守问题。同时，也要让留在农村的老年人在乡村振兴战略中找到归宿。家庭人伦等值得珍惜的东西，在城镇化过程中，在农民进城的大迁徙中受到了冲击。这个冲击不可避免，但在这个过程中不能泯灭良知人性。

不搞统一模式，不搞层层加码，杜绝“形象工程”

实施乡村振兴战略应注意哪些问题？习近平为各级领导干部提了醒。

3月8日，习近平参加山东代表团审议时强调，要充分尊重广大农民意愿，调动广大农民积极性、主动性、创造性，把广大农民对美好生活的向往化为推动乡村振兴的动力，把维护广大农民根本利益、促进广大农民共同富裕作为出发点和落脚点。

实施乡村振兴战略，不能千篇一律，更不能搞“面子工程”。习近平强调，要推动乡村振兴健康有序进行，科学把握各地差异和特点，注重地域特色，体现乡土风情，特别要保护好传统村落、民族村寨、传统建筑，不搞一刀切，不搞统一模式，不搞层层加码，杜绝“形象工程”。

具体要怎么干？习近平要求从这五个方面着手。

一是产业振兴，把产业发展落到促进农民增收上来，全力以赴消除农村贫困。

二是人才振兴，让愿意留在乡村、建设家乡的人留得安心，打造一支强大的乡村振兴人才队伍。

三是文化振兴，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提高乡村社会文明程度。

四是生态振兴，扎实实施农村人居环境整治三年行动计划，推进农村“厕所革命”，完善农村生活设施。

五是组织振兴，打造千千万万个坚强的农村基层党组织，确保乡村社会充满活力、安定有序。