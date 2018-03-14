【我们与总书记在一起】谱写新时代强军兴军的崭新篇章

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3月12日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议。（图片来自：新华网）

央视网消息（新闻联播）：12日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，要扎扎实实推动军民融合深度发展，为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑。代表们说，一定坚决贯彻落实习主席重要讲话精神，奋力谱写新时代强军兴军的崭新篇章。

春意融融的京西宾馆，迎来了又一个激动人心的时刻。习主席连续第六年出席解放军和武警部队代表团全体会议，代表们倍感振奋、备受鼓舞。黎火辉代表在发言中建议，借鉴历史经验、聚焦使命任务，大力开展新时代大练兵。习主席在他发言后谈了看法。

要时刻准备打仗，枕戈待旦。习主席深刻指出，要大力纠治“和平病”，坚持仗怎么打、兵就怎么练，要针对未来可能的作战对手，有针对性地去练。

会场上，代表们围绕军民融合深度发展踊跃发言，提出许多有见地的意见建议。习主席边听边记，不时插话，现场气氛十分热烈。

党的十八大以来，党中央把军民融合发展上升为国家战略。推进军民融合深度发展，是习主席每年在全国两会上都强调的重要课题。习主席作出一系列重要决策指示，推动军民融合发展蹄疾步稳，不断向纵深推进。

统帅心系百万兵，一枝一叶总关情。来自基层部队的班长、人大代表杨初格西第一次面对习主席发言不免有些紧张，然而习主席亲切和蔼的话语让他彻底消除了紧张的心情。

习主席说，各级要采取切实措施，保持士官队伍稳定，发挥好士官在强军兴军中的作用。这让代表们深受鼓舞。

军人是最可爱的人。习主席说，必须做好伤病残军人的安置保障工作，该保障的要保障好，该落实的政策必须落实，不能让英雄流血又流泪。