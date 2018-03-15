沪上银行积极响应消费者权益保护

晨报记者刘志飞 实习生 郑榆子报道 时值315消费者权益保护日，沪上各家银行积极行动，进一步响应上海“服务品牌”打造要求，深化消费者权益保护工作内涵。

交通银行上海市分行昨日发布了交通银行上海市分行消费者权益保护品牌——“交享·悦”，全新概念引起广泛关注。交行上海市分行副行长赵彩虹表示，银行的经营发展与消费者权益保护工作相辅相成、密不可分。作为国有商业银行，维护消费者权益是交行的立行根本，更是必须践行的社会责任。为贯彻落实党的十九大精神，积极响应上海“四个品牌”建设、尤其是“服务品牌”打造，交行坚持全面提升服务水平、大力推进普惠金融，充分发挥金融服务实体经济的作用。同时，也在消费者权益保护工作上积极探索、深化内涵，在解决不同客户群体关切问题上创新思维、扎实工作。

近年来，工行上海分行高度重视消费者权益保护工作，始终认真践行全流程消费者权益保护体系各项要求，在消保理念培育、销售管理、员工行为管控、多元化纠纷解决、金融知识宣传教育等多方面入手，不断深化和推广消保理念和各项工作，提升消保工作水平。

据介绍，该行持续开展多层级消保专题培训，提升全行员工消保意识，2017年以来通过集中专题培训、片区小班制案例剖析、调研座谈等多种形式，加深全员对如何保护消费者权利的理解，切实提升消费者权益保护工作整体水平。

同样重视消保工作的还有招行上海分行，招商银行上海分行长期践行社会责任，每年3月都在全行范围内举办组织各种形式的宣传活动，通过向广大群众宣传消费者权益保护有关法律法规、普及金融知识、宣传金融消费维权渠道，营造公平的金融消费环境。

据了解，招商银行2017年底创新上线了“电子意见簿”，2018年伊始，上海分行便筹划将线上渠道与消费者宣传教育活动结合起来。在网点厅堂，客户可以通过扫描二维码登入电子意见簿，通过系统定位支行，并简单录入相关内容后，即可完成客户建议提出与上传。