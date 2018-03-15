“来自大英图书馆的珍宝”展今在上图揭幕-每一部文学巨匠手稿背后都藏着故事

晨报记者 徐颖

“没有什么比看到第一手原创手稿更令人兴奋。无论是夏洛蒂·勃朗特一丝不苟的原稿，还是查尔斯·狄更斯匆忙而凌乱的草稿，都展现了作家们特有的创作方式。”今天，由大英图书馆与上海图书馆联合举办的“文苑英华——来自大英图书馆的珍宝”展在上海图书馆第二展厅揭幕。沪上读者可以看到大英图书馆带来的夏洛蒂·勃朗特、D·H·劳伦斯、珀西·比西·雪莱、T·S·艾略特和查尔斯·狄更斯这五位作家的草稿、信件和原稿。记者昨日在先睹了这场文学珍品的盛宴后发现，每一部文学巨匠的手稿背后，都藏着生动的故事。据悉，上图为了让读者更好地看展，安排了现场导览讲解，同时还可以扫二维码来倾听幕后故事。

狄更斯手稿字迹潦草

大英图书馆收藏的作家手稿数量，目前在全世界排名第一。此次来沪展出，在选择藏品上，大英图书馆依据的一个重要原则是，这些展品能否给中国读者尤其是上海读者带来共鸣。

在中英双方策展团队的精心挑选下，最后确定了夏洛蒂·勃朗特的《简·爱》原稿，T·S·艾略特的《擅长装扮的老猫经》诗歌草稿，包括讨论猫行为的信件；D·H·劳伦斯的信件，讨论小说《虹》及其出版禁令，以及让读者能够取得作品的替代方案； 珀西·比希·雪莱献给拜伦勋爵的十四行诗草稿；查尔斯·狄更斯《匹克威克外传》的五页原稿。

展览现场，为五位作家各辟一个展区，围绕手稿，同时展出作家作品在中国译介过程的相关文献等。

在《简·爱》 创作手稿誊写本（第三册）上，可以清晰地看到有很多沾了油墨的排字工人的指印，还有几位工人的铅笔签名。夏洛蒂·勃朗特正是在这部小说获得成功后，开启了她的写作生涯。而查尔斯·狄更斯《匹克威克外传》手稿上，从大量改动和页面布局可以看出他创作速度飞快，边写边改。印刷工人还抱怨他字写得太潦草，但也正是这部作品，开启了狄更斯的创作。

这些手稿，不仅忠实记录了作家创作的情景和秘密，还记录了与作家相关的人，以及背后的收藏故事。

此次展出的珀西·比希·雪莱献给拜伦勋爵的十四行诗草稿，其手稿当年由雪莱妻子保存，后赠予友人。被友人卖至拍卖行后，后由著名作家斯蒂芬·茨威格购下，最后由其受托人捐赠给大英图书馆。

呈现英国文学在沪传播

此次上海图书馆以手稿原件为中心，还展出了许多相关文献，如萧伯纳手稿、狄更斯藏书票、《张元济日记》 手稿中相关出版记载等，揭示中英文化交流风貌。

其中包括萧伯纳1937年7月10日给上海戏剧家黄佐临的题词手稿原件，热情地表达了“起来，中国：东方世界的未来是你们的”，以及发表于1872年5月《申报》上的我国最早的小说译作《谈瀛小录》（翻译自英国作家乔纳森·斯威夫特的 《格列夫游记》）； 发表于1873年1月《申报》 馆文学期刊《瀛寰琐记》 上的中国近代首部长篇翻译小说《昕夕闲谈》；我国著名翻译家屠岸在沪翻译中国首部《莎士比亚十四行诗》 时所用的原版书；狄更斯的个人藏书与藏书票；劳伦斯限量签名版诗集《三色紫罗兰》和《查泰莱夫人的情人》初版限量签名版；《张元济日记》手稿中关于我国著名翻译家林纾的英国小说译作出版的相关记载。

中方主策展人、上海图书馆黄显功表示，许多英国作家在上海的访问与互动，谱写了一首首动人的篇章。1920年1月，上海的礼查饭店入住了毛姆，他的中国之行，诞生了《在中国的屏风上》；剧作家萧伯纳既有与上海戏剧家黄佐临赠物题词的深情厚谊，也有1931年乘坐“皇后”号轮船到沪访问8小时的盛况。

此外，英国文学的名家名作在上海的出版也呈现出首译首印多、一书重译多的现象。如以深受中国读者喜爱的作家狄更斯为例，他的小说在1907年至1909年连续出版了5部，《匹克威克外传》的首译本《旅行笑史》1918年由中华书局出版。笛福的《鲁滨孙漂流记》在上海被重译出版了十多个版本。此番景象正是上海翻译实力的写照，其例不胜枚举。

有意思的是，中国读者十分熟悉的名著《简·爱》，1925年由作家周瘦鹃翻译过来时，译名为《重光记》，后来又经过了几个译者，分别被译为《孤女飘零记》和《简·爱自传》，一直到1980年，才正式改为《简·爱》。

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现场设有朗读亭

展览期间，上图还将举办“英国文学作品翻译比赛”“英国文学专题讲座”“英国文学作品阅读专架”，以及上海文化名人“‘我与英国文学’寄语手迹征集”等一系列活动。据悉，目前活动报名踊跃。

现场还设置了朗读亭，举办“向英国文学致敬”朗诵大赛。展览将展至4月15日。