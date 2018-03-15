“爱豆”也艺考，图个啥？

朱美虹

前年有关晓彤张雪迎，去年有王俊凯林妙可，到了今年，吴磊、易烊千玺、宋祖儿也都加入了艺考的千军万马。话说普通人家的孩子去艺考是梦想着有朝一日麻雀变凤凰，赚好多好多的钱和好大好大的名，可这些已然签了经纪公司圈了粉的“爱豆”们，他们还要向艺考低头，图的是个啥？

前些年，明星考生还是个案，如周冬雨、杨紫、张一山，但近年来，随着中国影视市场的大爆炸，越来越成为普遍现象。年少成名者多了，一部分是以青少年为消费群体如日中天的偶像，一部分则是沉寂几年重新勾起人们记忆的童星，甚至不乏不甚知名但已有经纪公司的借艺考炒作企图引发围观提升知名度的，组合纠结在一起，成了一个不可忽视的群体。

都已成名了还有何所求？也许是因为，就算是凤凰，也期待自己是一只金凤凰吧？一纸文凭毕竟可以镀层金，在咱们传统观念里，好好学习天天向上才是主流，甭管艺术生的分数线有多低，反正也参加了高考上了大学——你看就连艺考时有12辆采访车和千人围堵的王俊凯，都在受访时表示“自豪如愿成了全家第一个大学生”。在中国，学习好不好、用功与否是会影响大伙儿对明星的印象分的，于是汤唯江疏影李冰冰努力学英语拼命背单词的故事特别容易流传，反之，关晓彤晒高考552分（总分750分）为自己立下的“学霸”人设，不到两年就因屡屡传出缺考缺课忙赶场的消息而败得一干二净。

当然，在大学生满地走的如今，有张文凭没啥稀奇，还得比比这文凭的含金量。念艺术类院校和各种MBA、EMBA、总裁班一样，与其说大家是奔着学多少知识去的，更不如说是去拼认识更多的人。谈艺考，主要还是中戏、北电、上戏这三家艺术类院校之争，尤其是前两家，那是因为全国的影视资源集中在北京，从业者又多出于中戏和北电这两大体系，踏进这两所学校，意味着小半只脚踏进了娱乐圈。这对素人考生来说是最快也是最不用“拼爹”的途径，而明星考生们，他们虽然不缺演艺经历和既有人脉，但能纳入这个体系，扩大朋友圈，和圈内前辈成为“自己人”，又何乐而不为呢？

非科班出身的演员，目前有两大来源：一是在境外经专业经纪公司流水线培训出来后回流的，如鹿晗、吴亦凡、黄子韬、张艺兴、Ange－lababy等，二是在本土摸爬滚打一部部戏磨出来的，如周迅、王宝强、孙俪、赵丽颖、蒋欣、刘诗诗等。单从演技来看，前者不如后者，他们是在中国影视市场大爆炸后乘势而起的所谓“流量明星”，有着后劲不足的天然缺陷； 但将两者作为整体与科班组演员对比的话，你也无法断言科班出身就实力天然强出一截——比如刘亦菲、郑爽、景甜就都还是北电出身的呢。可见，表演更多还是看个人天赋和悟性，和你是不是念了艺术类院校没太大关系，更别说那些还不好好念的人。

只是，在可见的未来，考生明星化依然是个不可逆的趋势，除非到了社会价值观不再将大学视作神圣殿堂、影视资源不再被少数群体垄断的那一天。