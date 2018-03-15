设计上海与新天地携手打造“不一样的2018”-19种创意，带你感受“社交美学”

晨报记者 邱俪华

本周，“设计上海@新天地设计节”在上海新天地正式拉开帷幕，继去年展开深度合作大获成功之后，2018年设计上海与上海新天地再次联手，即日起至3月25日，邀请众多国内外知名设计师在上海新天地公共区域精心策划19件各具艺术性、互动性、观赏性的装置作品，为公众带来独特的设计文化体验。

本届“设计上海@新天地设计节”以“界上社交时代”为主题，以共识共享为基础，由艺术、设计、科学、技术等行业达人跨界甚至破界，探讨在创意大跨界融合的趋势环境下，如何衡量学科间的跨界创新和未来生活美学范本，以回归人的社交属性为诉求，真正进入“界上社交时代”，反思网络时代人与人之间的距离究竟是太近还是太远？

看点一：新生代设计缔造无限可能

设计展的最大看点当然是新生代的想象空间，下面两件作品可以满足观众的期待。

“相忘Watcher”（设计师：怪悟、丘仁先、曽乙文；地点：新天地时尚B138），这个作品是首届“设计上海@新天地艺术节”装置大赛的获奖作品，承载了对网络无限包容性的思考。庄子以鱼喻人，指出人与人的羁绊阻碍了对自由的拥有。相对现实世界而言，网络世界就如同大海，无论是谁都可以遨游其中，看见彼此的同时，却又保持着安全的距离，网络拥抱了人们所有的喜怒哀乐。

“兔子的狂欢”（设计师：Ste－fano Giovannoni；地点：新天地喷泉广场）是意大利国宝级设计大师Stefano Giovannoni创立的新生代设计品牌qeeboo的25个兔椅蓄电池灯，点亮新天地喷泉广场，用一种巧妙的方式将想象中的美妙意象诠释到现实生活中。兔椅随机分布，观众可以体验不同位置的坐姿，促进公众之间的相互交流，营造一种愉悦感。

看点二：用设计定格时空的跨界尝试

想象力也是考量一个设计展水准的重要指标。

“棱镜”(设计师：卜冰；地点：上海新天地北里入口），这组公共艺术装置由回收的旧门窗拼装而成，来自城市各个角落的匿名记忆碎片在这组装置中被收集重构为稳定而具纪念性的棱镜形，被放置于显著的公共区域。区别于2014年一日园系列中有着明确功能的亭台，棱镜系列处于有用与无用之间，同时显现出对公众的排斥与吸引。

“LOVE IS FREE 城市公共计划”（设计师：杜心月；地点：上海新天地新里一楼中庭），则通过参与者与感官体验路径的戏剧性沉浸互动，反向强化和唤醒观众的认知记忆。物欲时代，是什么定义了爱的规则，我们是否应该尝试重新思考？在充满“LOVE”的无尽头空间里，又是什么在触激着你2200平方厘米大脑皮层灰质沟壑的神经元末梢电信号传递？这是一个有趣的问题。

“光合作用”(设计师：吴滨；地点：屋里厢博物馆2楼展区），空间灵感源于时光，光与影、叶子的枯荣、四季的变化、生命的循环……置身室内仿若置身天地，时光在这个空间停驻。

看点三：中西交融，遇见未来

“鲜花，框架与闪光”系列摄影作品（设计师：Leela Schauble；地点：上海新天地南北里通道吊旗），是一组经过处理的照片，每张照片都呈现了澳大利亚与中国的美丽花卉，但却被框架与闪烁的方格所打断，对比感和视觉冲击十分强烈。

“龙之鳞”（设计师：Rui Tomás；地点：新天地时尚自忠路门口），以当代手法生动诠释了龙在游动时鳞片的状态。观众可使用智能手机，打开AR软件，对准该装置，随后会被带入到特别的场景中。

遍布于新天地各处的这19件全新设计装置作品将让观众们感受到东方与西方、过去与未来的奇妙交汇。值得一提的是，昨天起至3月17日，还同期推出“设计上海巴士之旅”。每天13时至21时不间断接送设计上海的观众从上海展览中心直达上海新天地“设计上海@新天地设计节”和安福路，更贴心地带你感受这个充满设计感的春天。