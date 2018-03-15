尚未提前出线 恒大不容有失

晨报记者 金昊

北京时间3月14日，2018亚冠联赛小组赛第四轮的比赛继续进行，中超卫冕冠军广州恒大客场挑战K 联赛球队济州联。凭借古德利和阿兰在上半场的各一粒进球，恒大客场2∶0轻取济州联。值得一提的是，这也是古德利加盟恒大以来的第一粒进球。

在主客场双杀济州联后，恒大目前以8分高居积分榜头名，但由于在同组的另一场比赛中，泰超球队武里南联在两度领先的情况下没能守住胜果被J联赛球队大阪樱花逼平，因此，尽管恒大目前高居小组第一，但却没能像上港一样提前获得出线资格。

郑智复出稳定军心

由于球员自身的伤病以及对本场比赛的重视，卡纳瓦罗在上周末的中超联赛中雪藏了老将郑智。但这个调整没有对比赛结果造成太大影响，恒大上周末主场5∶0狂胜长春亚泰。但在郜林收获“意外的礼物”之前，恒大并没有获得太多绝对意义上的机会。即便是领先之后如“收割”般的进球效率，在一定程度上，也不能掩盖恒大中场控制能力不足的现状。

客场挑战济州联，郑智“如约”出现在了球队的首发阵容中，有了郑智坐镇中场，那个熟悉的恒大又回来了。作为球队的攻防转换枢纽，郑智在进攻梳理和引领高位逼抢方面都起到了一位中场核心应有的作用。有了郑智的“保驾护航”，本赛季刚刚加盟的泰达旧将古德利也踢出了加盟恒大后的最佳表现，比赛中频繁插上的古德利收获了自己加盟恒大以来的第一粒进球。

但遗憾的是，在下半场的一次防守中，古德利因为动作过大吃到了黄牌，已经累计两张黄牌的他将在下一轮比赛中停赛，同样面临停赛的还有前锋郜林。考虑到下一场的对手武里南联状态正佳，这两名主力的停赛对于恒大来说有些不利。

8个积分不是终点

尽管与身后的大阪樱花和武里南联分差只有3分，但以恒大目前的状态，其他球队很难在后面的比赛中完全掀翻恒大。所以，对于恒大自身而言，保持好自身状态拿下小组头名出线，是最重要的事情。原因，自然是为了淘汰赛阶段做准备。

根据亚冠联赛的相关规则，恒大所在的G组小组第一名出线后，将面对的是E组的第二名。从E组目前的排名情况来看，K联赛霸主全北现代将基本锁定小组第一的位置，因此，小组第二名将在中超球队天津权健和J联赛球队柏太阳神之间诞生。在淘汰赛阶段尽可能避免与超级强队的提前对决，对于目前仍未将状态调整至最佳的恒大来说，是非常实际的选择。

因此，尽全力保证小组第一的位置从而避开全北现代这个难缠的对手，将是恒大接下来在亚冠赛场的目标。下一场，恒大将客场挑战武里南联。面对这个自己曾经在主场没能拿下的对手，在缺少了古德利和郜林两大主力之后，卡纳瓦罗需要做的功课还有很多。