中博会签订首份参展合同-代表、委员为首届中国国际进口博览会建言献策

首席记者 李芹 记者 何雅君

晨报讯 中国国际进口博览局14日宣布，已经与日本智能制造企业那智不二越正式签订参展合同，这也是11月即将召开的中国国际进口博览会的首份正式参展合同。来自上海的全国人大代表、政协委员也对即将召开的中博会普遍表示关注，纷纷建言献策。

全国人大代表章伟民指出，由于展品的进出境涉及众多部门，如按传统展会的管理模式与管理时效，不仅工作周期相对较长，效率也不高。因此，建议研究完善针对展品和人员的相关政策，提高各类展品及各国家参展人员进出境的便利化程度。

全国政协委员、民进上海市委副主委胡卫和全国政协委员、上海众人网络安全技术有限公司董事长谈剑锋则不约而同地将目光聚焦在了“长三角交通一体化发展”。因为，对于中博会举办地来说，如何更好辐射长三角也是一个重要的命题。

胡卫指出，新形势下长三角交通一体化发展需要更大格局、更高视野来全面审视，改革创新、攻坚突破。为此，他建议通过强化区域交通规划体系统筹、加强区域交通基础设施对接等方式，来坚定不移推进长三角交通一体化发展。

谈剑锋则建议在长三角地区内打破行政区划的界限，取消并撤除省际收费站点，由沪苏浙皖共同研究，明确技术方案、实施路径和实施时间表，将分省收费的形式由前台人工收账转为后台计算机处理，真正实现物理状态上的高速公路网“联通”。

按照计划，中博会将建成线上线下相结合的“6天+365天”交易服务平台，除了6天博览会，还有365天的常年展。全国人大代表、上海社会科学院副院长张兆安认为，这正可以与上海购物品牌的打造相结合，借此契机，进一步推动上海的会展行业向更高的国际标准看齐，产生更大的效益。

全国人大代表、上海纺织装饰有限公司副总经理王伟表示，要保证“6+365”交易服务平台顺利实施，除了需要市政府、企业、行业的参与和谋划，还需要国家层面上的一些政策支持。