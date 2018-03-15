本周全面启动好产品，好服务，好体验地区三好攻略-苏宁徐海澜：做会员眼中有温度的品牌

任则

315，消费者权益保护日，在“品质消费、美好生活”的主题倡导下，已升级为各行业打响服务口碑的一个阵地。参与上海市消保部门开展的315系列活动，上海苏宁本周全面启动“好产品、好服务、好体验”2018品质消费三好服务攻略。

今年，上海苏宁还将把315消费者权益日打造为苏宁VIP会员权益日，在全市推广“30天包退，365天包换”的新服务标准。

爆款福利回馈会员

在3.15-3.18期间，全市苏宁110多家门店将为会员进行700元套券商红包派发，消费者可以线上领券店里使用。

在会员日苏宁还准备了爆款福利产品。例如，10KG大容量静音洗涤，高效除菌，90℃高温洁筒，智能家居互联，BLDC电机10年包修的洗衣机一款，仅4990元； 红外恒温，细胞级养鲜，专属母婴空间，恒温，从哺乳期到成长期全程呵护，双重杀菌功能，保持食材新鲜的卡萨帝冰箱BCD-559WDCAU1活动价14500元。大金中央空调13999元起、德国威能80㎡国产壁挂炉+地暖套餐15800元起、3M一款能保留人体有益矿物质的净水机4999元还送2499元前置过滤器。

此外，苏宁还针对会员推出以旧换新最高贴补，最高补贴5000元，使用苏宁金融扫码随机立减最高免单4999元。

徐海澜表示，消费者的需求也日益提升，苏宁作为家电销售的主渠道，应该把代表品质生活的电器不断普及化，并通过服务和体验的优化，把好的产品推广给市民，真正助力上海购物良好氛围的打造。

苏宁要带领行业消除痛点

家电品类具有特殊性，所谓“三分产品七分安装”。大家电的客单价高、使用频率高，售后服务最复杂，成本最大。消费者对家电的质量保证和售后服务期待最高。

在“7天无理由退货15天无理由换货“的基础上，苏宁在行业第一个提出“30天包换、365天包换”“30天包换、365天包退”再次刷新行业服务高度。其46项内容覆盖消费者权益保障的大部分，承诺从购物、服务、配送、售后、客服、退换货以及绿色环保七个环节保障消费者的权益。

针对目前普遍存在的消费痛点，苏宁也颇费功夫，进行了服务深度的挖掘，如免费甲醛检测，并且针对不同的品类，苏宁也推出了特色服务，例如针对空调推出“10免1优”，针对换机顾客以旧换新最高单台可补贴600元。针对洗衣机产品，苏宁为消费者减免智能止水水龙头材料费、免底座材料费；针对彩电推出座架免费安装和部分品牌挂架免费安装，针对热水器产品推出200-300元的材料及安装费贴补方案。

在物流方面，行业内不断涨价的背景下，苏宁提出基础运费保持5元不涨价，并且从即日起实行为期一月的“准时达”精准服务，活动期内实行免运费的优惠措施。

300名V购管家

实现一体化服务

随着苏宁多业态门店的落地，各种消费体验也被推向新高度，如苏宁云店推出的摄影课堂、餐饮课堂为粉丝提供了培训、操作、交流的机会； 影音专区则开通了中超、英超、西甲、意甲、法甲、德甲的观球服务； 电竞游戏区为年轻族提供了切磋技艺的平台；苏宁生活广场提供了吃喝玩乐购的一整天方案。

突出与同行的对比优势，苏宁为顾客推出V购管家服务并提出了“100分解决方案”，一对一地为消费者解决家居难题，满足消费者咨询、选择、预约、体验、购买、售后等需求，从而实现一站式的采购及服务。

“与其他企业线上线下各自为战、单一分散不同，苏宁实现一站式购齐，一体化服务，让消费者所有的装修问题一次性解决。”徐海澜表示。市民只需要下载苏宁易购APP，点击进入身边苏宁，通过底部的“找服务”功能，或者在浏览商品详情页的时候，在“到店购买”板块点击“去约TA”就可以直接连线专属接待的V购管家。

在苏宁V购管家的服务中，还有一项重要的服务则是，将八大产业多年来积累的会员数据进行融合，从而丰富会员权益，让会员享受到购物、PPTV聚力、龙珠、苏宁广场、酒店、影城、金融等多方面的品质服务，形成了一账通的智慧零售解决方案。