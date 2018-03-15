订酒店订机票买电影票订网约车都有“杀熟”，实为一级价格歧视-专家：大数据“杀熟”违背《反垄断法》

晨报记者 宋奇波 吴艺璇 李东华 实习生 王凤

近期，一名网友爆料自己在某在线旅行平台预订酒店时，发现平台提供的价格远高于酒店前台价格，并且自己的高级会员账号显示的价格远高于朋友的低级会员价格，从而引发了是否被互联网公司利用大数据“杀熟”的疑问。

这一话题一经提出，就引发了众多网友的共鸣，引得众人纷纷吐槽自身遭遇。

大家互相交流之后才发现，大数据“杀熟”的触手，早已延伸到了我们生活的各个方面，衣食住行、吃喝玩乐，可谓无所不包。

针对网友提到的大数据“杀熟”遭遇，晨报记者选择了订酒店和买电影票两个项目进行测评。结果显示，部分互联网平台在提供预订酒店和出售电影票服务时，确实存在明显的“杀熟”现象。

同时，在网友的讲述中，大数据“杀熟”的套路远不止于此。更有经济学专家指出，需要引起消费者重视的，是互联网商家利用大数据实现的一级价格歧视。

［记者测评］订酒店：

新账号便宜63元

在订酒店这一项上，晨报记者选择了线上旅行平台A（以下称“A平台”）作为测评对象，并使用了两个会员级别不同的账号作为对比项。

一个账号是使用时间超过3年、成长值为1481的账号（以下称“老账号”）； 另一个是新注册、成长值仅为500的账号（以下称“新账号”）。

这两个账号各持有相同的平台代金券5张，其有效期、使用说明及范围都相同。同时，预订过程中，A平台并未出台专门针对新人的优惠活动。

晨报记者用两个账号同时在A平台上预订了上海五角场凯悦酒店，入住时间皆为3月15日。结果显示，老账号中的几个房型价格都高于新账号。

以“嘉宾轩客房”这一房型为例，老账号显示的价格为1660元起，而新账号显示该房型的价格为1597元起。

房费明细显示，商家给老账号的最低价格为1795元，同时可参与离店后得135元返现的活动，老账户最终需花费1660元。而商家给新账户的最低价格为1667元，同时可使用80元代金劵，新账户最终需花费1597元。

随后，晨报记者通过A平台，选择了多家不同档次的酒店进行验证，发现上述情况并非个例。验证结果均表明，在所预订酒店、入住时间和房型都相同的情况下，老账号都要比新账户花费更多的钱。

晨报记者还对另一个线上旅行平台B（以下称“B平台”）进行了测试，同样使用了一个白金会员账号和一个普通会员账号作为对比项。

结果显示，在其他条件均相同的情况下，白金会员的价格比普通会员要多出20到50元不等。

买电影票：

新账号比老账号少5.1元

在买电影票这一项上，晨报记者选择了线上票务销售平台C（以下称“C平台”），并使用了三个会员级别不同的账号作为对比项。

一个账号是C平台上最高一级的黑钻会员，在该平台上有54次购票记录（以下称“黑钻账号”）；一个账号是最低一级的青铜会员，仅有8次购票记录（以下称“青铜账号”）；还有一个是刚注册的小白账号，在该平台上没有任何购票记录（以下称“小白账号”）。

晨报记者用这三个账号在C 平台上购买电影票后发现，同一影院、同一场次放映的同一部电影，黑钻账号、青铜账号和小白账号三者显示的价格依次下降。

以3月13日SFC上海影城放映的13:55场次的《黑豹》为例，黑钻账号显示的价格为61元，青铜账号为57.9元，小白账号则为55.9元。黑钻账号的价格比小白账号足足多了5元有余。

同时，青铜账号和小白账号的价格前均有“特惠”字样，黑钻账号没有该字样，而且C平台也未解释这一“特惠”政策适用于哪类用户。

由此可见，订酒店和买电影票中的大数据“杀熟”主要体现在，对于同一件商品，平台提供给老用户的价格反而比新用户高。

［记者走访］订机票：

判定用户急需就会提价格

除了上述两项，网友吐槽被“杀熟”较多的情况还有预订机票和用打车软件打车。而且在这后两项中，网友表示还遇到了不一样的“杀熟”套路。

在针对预订机票被“杀熟”的讨论中，陈先生告诉晨报记者，他因为工作需要经常购买机票，是B平台最高一级的钻石会员，而他的夫人只是最低一级的普通会员。

一次偶然的机会，他发现同一时间的同一航班，用他夫人的账户预订要比用他自己的账户便宜几百元，他才意识到自己可能被“杀熟”了。

李先生则提供了大数据“杀熟”的另一种套路。据他介绍，去年8月，他在A平台上预订从福州飞往昆明的机票。最开始浏览时，心仪航班的价格都在900元到1000元之间。

第一次提交订单后，他因付款失败而取消了订单。等到他再次刷新页面时，心仪航班的价格一下子就上涨了很多。因为担心价格会越来越高，李先生重新提交了一个订单并马上支付完毕。最后他以1125元的纯票价格买下了机票，比第一个订单的价格高出200元。但等他支付完再去刷新页面时，发现心仪航班的价格又回到了最开始的水平。

李先生怀疑，当一个用户经常查询一个航线的机票，或提交过某个航班的订单但未付款成功后，平台就会判定为用户急需，并提高价格。他进一步表示，类似的情况出现过不止一次。

对订网约车：

固定线路用户报价高

在针对用打车软件被“杀熟”的讨论中，王女士表示，她在上海生活，经常会使用打车软件D（以下称“D平台”），坐普通型的快车从飞龙饭店（仓场店）到嘉定北地铁站，这个固定路线已经持续了一年多。

在这一年多的时间里，王女士发现自己的车费在不断上涨。最开始，她以为是由于D平台的整体资费在上涨，直到有一次她和先生同时用各自的账号打车，她才发现她先生的车费要比她的低。

之后，就这条路线而言，他们多次验证过，在同一时间、双方都不使用优惠券的情况下，她先生得到的价格都要比她低。据她介绍，差距最大的一次是在某天的下午3点多，她的车费是16.6元，她先生的是14.8元。

晨报记者检索发现，在大数据“杀熟”的相关微博评论区中，多名网友讲述了和王女士类似的遭遇。



［业内说法］

一级价格歧视反映商家垄断性

在针对互联网公司利用大数据“杀熟”的讨论中，有网友指出，大数据在卖方手中成了恐怖的技术工具，因为它帮助商家实现了经济学上很难实现的一级价格歧视。

“利用大数据，对每个人的消费能力进行评估，把价格卡在每个人刚开始敏感的点上，最大化压榨每一个消费者。”这名网友指出。

天津财经大学经济学教授丛屹对这种说法表示认同，他认为，互联网商家利用大数据杀熟这个现象，基本吻合一级价格歧视的特征。

一级价格歧视，指的是商家有能力对每一个消费者制定一个量身定做的价格。实质就是，商家在摸清消费者的消费习惯后，掌握了消费者愿意承受的价格，最终尽可能地侵占每个消费者的全部消费剩余。

丛屹表示，可以说，是大数据技术帮助互联网公司实现了一级价格歧视。因为一级价格歧视原本多适用于俱乐部产品，比如美容院、高尔夫俱乐部之类。

“美容院给你做过一次检测后，会告诉你需要哪些产品，然后通过你的回应试探出你的支付能力，最后给出的所谓的定制套餐其实只是一个噱头，实际就是单独给你一个定价，完全侵占你的消费剩余，这就是生活中的一级价格歧视。”

他指出，这种情况原本只能应用于俱乐部性质的小群体，商家很难把一级价格歧视扩展到其他民众，因为识别成本会很高。

而互联网公司通过大数据技术，就可以对广大的用户实现一级价格歧视。互联网商家识别了用户的消费习惯、支付意图后，他们针对每个用户制定的价格，能够做到让用户觉察不出异样，但其实已经高于原有的价格。

丛屹进一步表示，这绝不是一种好的趋势，因为一级价格歧视反映出的实际上是商家的垄断性。商家是利用消费者对其的信任，乃至依赖，对消费者实行了一种差别定价，本质上是对消费者权益的侵害。

“严格来说，商家的这种行为是违背《反垄断法》的。”

规避“杀熟”目前只能货比三家

丛屹指出，消费者如果想要规避这种大数据“杀熟”，方法也很简单，就是回归到传统的货比三家。

“因为商家就是利用了消费者对他的依赖，消费者对商家越依赖，商家就越容易实现对消费者的信息锁定，但其实消费者是很容易打破这种依赖的。”

丛屹也有些无奈地表示，原本互联网产品是给我们带来便利的，我们选择这个产品，是为了摆脱货比三家这种“菜场习惯”，但最后还是不得不回归这种传统做法。

大数据何以成为互联网商家手中宰割消费者的利刃？在有18年网络信息工程工作经验的高级工程师张驰斌看来，因为网络与人们生活的紧密联系，现在只要人们的行为涉及网络，个人信息就会无可避免地被大数据所收集。

他指出，大数据其实是个宽泛的概念。“比如你在某个网站浏览，这个网站的后台就会对你的所有行为进行记录收集。即使你没有注册会员，后台也会主动给你生成一个专属的身份代码。”

张驰斌进一步表示，主动收集用户数据只是大数据的一个小功能。通过后台的条件设置，系统还可以有条件地对数据进行分析，并有针对性地进行‘服务’。”

对于互联网公司会对不同会员级别的用户进行差别定价的行为，张驰斌分析称，这是公司后台对用户数据进行了有条件的区别对待，属于公司的有意行为。

至于要如何去加强这方面的监管，张驰斌表示，这需要国家层面对大数据进行更细致的立法。“比如公司的大数据需要进行维护和修改时，需要向第三方提出申请，由第三方判断是否在合法范围内，并在第三方的监管下进行操作。”