买卖二手车，线下线上都有“坑”-猫腻主要在交易前验车环节　业内：4S店维修记录是参考，专业机构验车是关键

晨报首席记者 叶松丽

随着机动车的日益普及，二手车的交易日益频繁：除了线下的二手车销售门店，一些网络二手车交易平台越来越受市民青睐。

因为机动车的技术壁垒，普通消费者往往很难对二手车的实际车况、性能做出科学的评判。一些二手车在发生重大事故后，甚至故意规避进4S店修理，进而导致维保情况无法如实记录在案，这给消费者购车带来了不少隐患。

晨报记者调查发现，这种隐患不仅存在于线下的二手车销售门店，同样可能发生在线上的二手车交易平台。

案例1：线下二手车销售店买车后检测

三次都说是事故车

2017年3月30日，刘先生在上海某汽车销售服务有限公司购买一辆二手奥迪Q7越野车：“购车前，我曾多次询问这家公司，车况到底怎样？公司的销售人员董某和主管崔某信誓旦旦地说，这辆车没有发生过交通事故，不是事故车。”

在得到销售方关于车况的承诺后，双方商定车辆转让金额为48万元整。刘先生当场分两次用POS 机刷卡交纳定金5万元。2017年5月9日上午，刘先生付清尾款后，提车离开了这家二手车销售门店。

“开了一段时间后，我感觉这车总不太顺手，不知道哪里有问题，就打算换一辆车。”

2017年8月24日，刘先生开着这辆车前往沪南路的一家知名二手车店铺，进行销售前的车辆价格评估。“车辆检测后，店方工作人员告诉我，这是一辆受损严重的事故车，怀疑有2个以上气囊爆开的迹象，车辆主梁及A、B、C柱都曾受损且都已发生了不同程度的变形。”

这家二手车店的检测人员告诉刘先生，该车受损严重。刘先生很疑惑，以为是这家二手车店有意压价，才做出不利于他的检测结论。于是，8月25日，他又把车开到芳甸路附近，一家网络二手车交易平台的检测中心，现场对该奥迪车辆进行了车况检测及价格评估。

检查完毕后，车辆评估人员做出了与上一家二手车公司评估相近的结论。

刘先生还不死心，2017年8月29日，他又委托上海某知名汽车销售服务有限公司进行车辆检测。检测结果为：更换前保（前保险杠）、左右前叶、局部做漆；前防撞梁更换、B柱整形、A柱整形、左右A柱气囊开，主副驾疑似气囊开。车辆铭牌车架号与行驶证车架号不符。

在检测过程中，刘先生还了解到，这辆车卖给他之前，还有调表的记录：2017年3月29日保养时，里程为71400公里；2017年4月11日保养时，里程为62100公里。近10天时间，这辆车的里程倒退了9300公里。

卖前已复检

卖方不认可检测结论

在车辆过户之前，刘先生是否对车辆进行过复检呢？

刘先生说，的确做过。但是这家验车公司是销售方指定的。回忆起那次验车过程，刘先生说就跟做一次保养差不多：“他们主要是对操作系统进行检验，没有对车况进行彻底检查。”刘先生表示，因为不具备专业知识，他当时没有对检测报告提出异议。

昨天下午，该二手车交易公司相关负责人告诉记者，当初车辆送去复检时，公司也派人陪同了。“我们看他交完钱，车子已经开始检查了，我们的人就回来了，没有跟进到底。后来他们怎么检的，我们这边不知道。”

对刘先生指称车辆为一辆事故车，该公司负责人表示不可能。这家公司相关负责人对刘先生的三次检测报告，都不认可。

“他要把车卖给人家，人家当然要压价。他那些检测报告，都是复印件，没有图章。”该负责人说，这几家检测单位不是双方认可的，也不是相关部门指定的。

不过，该负责人对刘先生的这些检测结果也留有余地。“如果相关部门指定的检测机构做出的检测结果也认定是我们的问题，我们认赔认罚，无话可说。”

案例2：线上二手车交易平台“预检”没大问题消费者当场就定下了

“249项专业检测，精选放心车源。”赵女士说，她是听了人人车的广告，才去该平台上搜车的。

“奔驰-B级2009款，B200豪华型，跑了不到6万公里，车价只要8.2万元。”3月4日，她在人人车平台上看到这辆车后，一眼就看中了。平台公布的《二手车车辆检测合格证》上显示，这辆车的预检是高级机动车检测师黄师傅做的。简要报告声称：“经检测，该车多处喷漆，外观无更换，外观多处有瑕疵，灯光系统正常。内饰整洁，电子系统正常。发动机、变速箱工况正常，怠速规律无抖动，转向灵活。个人一手车，综合车况良好。”

赵女士的丈夫潘先生说：“二手车外观有点瑕疵是难免的，发动机、变速箱工况正常，这比什么都好。”于是，他们当即跟平台约看车。

看车地点在宛平南路某小区内。“我们在人人车销售人员的带领下，把车的外观看了看，跟预检报告上描述的情况差不多。然后就试驾了一下，没有发现问题。我们就诚心要买这辆车了。”赵女士说，人人车的销售人员当即就让她交钱。赵女士按照人人车销售人员的要求，用支付宝向人人车平台支付了3500元的服务费，又向卖家费先生支付了5000元的“定金”。

“我们当时就提出：定金为什么要付给卖家，而不是付给平台？人人车的销售人员说，他们一直是这么操作的，从来没有出过问题。”赵女士说，后来出问题了，人人车的人提示她看合同，发现合同上的确是这么规定的。

“复检”问题很多卖家不退钱平台不退服务费

在车辆过户前，卖家还需要把车子开到人人车指定的检测场所，进行一次全面的“复检”。合同上载明，这次“复检”是双方交易的法定依据。根据三方约定，3月6日下午，卖家把车子送到沪南公路某检测中心。

“一看到那个检测报告，我傻眼了。”潘先生说，报告上明白写着：“底盘托底变形，元宝梁托底，护板破损，右前内球笼破损，油水混合痕迹，排气管托底全车改色，右后小灯不亮，内饰磨损，车况磨损与实际公里数不符，前刹车盘更换，天窗打不开，仪表盘中间右侧改装。”

网签合同上，车辆的里程数是5.96万公里，而潘先生通过相关途径查到的信息是，该车最后一次在4S 店检修时留下的里程数是67568公里，时间是2015年5月23日。

潘先生说，由于这个检测结论跟预检结论差距太大，当时他就不想要这辆车。

“因为我爱人上班，这次验车时就没有来。车是她看上的，也是她想买的。现在这么个状况，我就要问她，这个车还要不要？”潘先生说，他在现场打电话跟爱人沟通，他爱人了解到真实车况后，也表示不要这辆车了。“就在我打电话的时候，卖方夫妻俩借故离开，没有给我当面交涉的机会。”

在后续交涉中，卖方对人人车指定的这家检测中心提出质疑，要求去奥迪4S店复检。双方约定3月11日去某4S店验车，但是潘先生和赵女士等了一下午，卖方都没有露面。

这样定金没了着落，可服务费人人车方面也没有退还。潘先生说，人人车方面给出的理由是车主不退定金，他们就没法退服务费。

关于赵女士的这笔交易中止，人人车相关部门负责人说，是因为他们在复检中，发现了这辆车有问题，所以主动中止了交易。

在合同中，记者看到了这样的条款：“若在车辆复检时出现不符合丙方提供服务的车辆标准，包括但不限于重大事故车、水泡车、火烧车，以及其他车况不符等情形，丙方有权终止提供居间及相关服务，解除本合同，不视为丙方违约，但丙方应退还乙方服务费。”

可是，“丙方”在喊停交易后，“乙方”不但没有拿回给甲方的定金，连“丙方”应退还的服务费，也还没有退回来。

“按照合同条款，如果甲方不退还我们的定金，我们只能到法院起诉。而合同还约定，我们必须到丙方所在地有管辖权的法院去起诉。”潘先生了解到，北京人人车旧机动车经纪有限公司所在地为北京市朝阳区。

“为了5000元，我们到北京去打官司，路费、住宿费、餐饮费、律师费，那肯定不止5000元。”潘先生无奈地说。

［对话人人车］

预检不能反映车辆真实状况

记者：我注意到，合同里面关于丙方权责条款中，明确讲“人人车提供的检测结果不对车辆状况的完整性、真实性、准确性进行承诺、担保及承担责任。”那么，人人车在车辆上架时为何要进行初检？这样是不是给消费者造成误导？

人人车：“预检”是为了保证上架车源的品质，为用户提供优质的售车。但是由于检测条件等原因，预检不能反映车辆的真实状况，所以，在交易中他们还要对车辆进行一次深度复检。只有通过249项检测的车，才能享受人人车一年两万公里的质保。

记者：合同要求卖家如实陈述车况，人人车如何保证卖家做到“如实”？有没有向平台交保证金？

人人车：我们目前正在公司内部推行，利用外面的平台收取买卖双方的定金。如果某一方出现了违约，就可以保护另一方的权益。另外我们也会在合同里面对买卖双方进行相应的条款约束。

记者：人人车在格式合同中要求买方把定金直接交给卖家，对这笔钱人人车如何监管？如何保证买家的资金安全？而且这个问题还不是第一次出现。

人人车：这一次卖家不退定金，我们将拿出现金，向买家先行垫付。

［业内提示］ 究竟如何避免买到事故车？

消费者在购买二手车的时候，应注意哪些问题呢？

业内人士表示，首先要确认车辆的手续是否齐全、有效、一致；其次，确定车辆的年份和里程；再次，确认车辆当前未处理的故障和瑕疵。当然，泡水或火烧车辆是特有的事故情形下，对车辆造成的严重破坏，是买二手车时所特别要警惕的，通常为买家所拒绝。

那么，消费者在购买二手车时，可通过什么方式查车辆的事故记录？

该业内人士表示，目前主要是通过4S店的历史维修记录来查询车辆的事故记录。但是有些车主为让掩盖事故，方便车辆交易，不把事故车送进4S店维修，这样，维修记录就无从查询了，买家只能通过验车才能得知。

“目前网络上有多款查询车况的App，这些App也只是抓取4S店的维修记录。如果车辆不进4S店，App也无从查询。”该人士提示，这意味着，有些车辆的维修保养记录不一定准确反映车辆的维修保养历史。

消费者在发现自己购买的车辆为事故车时，最先要做的就是不要再继续使用车辆，并可寻找专业、有资质的评估机构进行评估，以此检测报告作为相应的司法证据。