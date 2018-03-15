沪上商场“亲子服务配套指数”较低,个别商场母婴、儿童卫生设施不全-童车租借只认现金，最贵押金1800元

晨报记者 李东华 佟继萍

新消费时代，越来越多的潮爸辣妈，喜欢带着孩子一起逛街买东西，既享受了亲子时光，也不耽误自己娱乐放松。但不可否认，带着孩子逛商场，绝对是体力活！商场亲子服务的配套指数，直接决定了年轻爸妈带孩子光顾的勇气和频率。那么，这方面的配套指数究竟如何呢？

近日，晨报记者随机挑选了10家深受年轻父母喜爱的购物商场，对童车租借、母婴室、儿童洗手池和马桶等卫生设备的配置以及儿童休息区等方面进行了一次测评，发现沪上商场的“亲子指数”较低：以童车租借为例，在移动支付如此便捷的今天，几乎所有商场在租借童车时只认现金，最贵押金要1800元，而且可供租借的童车数量有限，周末更是一车难求！

童车租借

数量远低于市场需求

带着不会走路的小宝宝去逛商场，绝对是体力活，如果商场能提供童车租借服务，对于大人尤其是老人来说，绝对可以减轻不少负担。在童车租赁方面，沪上很多商场都给予了重视，但供租借的童车数量还远远低于市场需求，押金金额也有很大差距。

在走访的10家商场中，除美罗城及黄浦日月光没有童车租借服务外，另外8家商场均提供相应服务。一位带着小孙女在黄浦日月光中心逛街的王女士直言：“这商场挺大的，我和外孙女经常乘地铁来买东西，自己带婴儿车不方便坐地铁，不带婴儿车的话，我又抱不动孩子，确实很麻烦。”

记者注意到，童车服务一般在商场服务中心礼宾台就可直接租借，租借童车均需当天归还，且要付押金。而且，上述商场均表示，押金仅收现金。对此，工作人员的解释是，收现金便于退还。

在浦东嘉里城，李先生与太太带着一对双胞胎借用童车，最终因身上现金不足1000元，只能放弃。李先生说：“现在大家都习惯了移动支付，所以平时身上的现金不多，收押金的目的也只是为了防丢失，建议商场在这方面进一步改进。”

记者对比发现，童车租赁押金收取最高的是浦东国金中心，要1800元，其它商场在300元至1000元不等。六百2楼服务台仅备有1辆童车，只提供给会员使用，且需凭身份证、押金100元，或者不用身份证、交押金500元。

提供童车租借数量最多的是万象城及爱琴海商场，均有超过十辆。爱琴海的工作人员直言：“带宝宝的爸妈是我们的目标客流之一，如果我们在儿童服务中做得比其他商场好，获得这些爸妈们的信赖甚至依赖，那么就能成功变‘客流’为‘客留’。”对方坦言，童车数量在周末时段还是有些紧张，商场会根据客流需求进行添加。

相对于万象城及爱琴海，其它商场提供的童车大都在1-4辆左右，“到了周末，基本无车可借”。

母婴室配置

周末或需排队使用

如今，母婴室已上升为公共场所配套服务之一，但许多妈妈反映，上海不少商场的母婴室，软、硬件参差不齐，相差较大。

晨报记者走访了10家商场发现，除六百没有专门的母婴室外，其余9家商场都有。值得注意的是，各商场之间母婴室的配置确存在极大差异。其中浦东嘉里城、国金中心、环贸、万象城、爱琴海的设置最为齐全。以环贸为例，母婴室内有座椅、整理台、洗手台、洗手液、纸巾、温奶器、婴儿纸尿布（大中小号）、婴儿爽身啫喱、婴儿体重秤、空气净化器、空调等。

东方商厦（徐汇店）唯一一间母婴室位于5楼半，位于客户服务中心旁边一个单间。该母婴室面积较大，光线较好，有两个哺乳位置，帘子一拉，互不干扰。室内还有整理台、洗手台、饮水机等设施。客服中心工作人员告诉记者：“母婴室每天大约接待5-6位母亲。”

相比之下，黄浦日月光中心的母婴室就非常简陋，只有一张简易单人床和一个洗手台，而且单人床看上去非常陈旧。一位刚吸完奶的母亲抱怨，这里室内卫生条件一般，温度也比较低。

虽然很多家商场都配有母婴室，但还是会出现排队的情况。3月10日，浦东第一八佰伴三楼，记者就看到了2名等在母婴室外的妈妈。而在万象城，超过5个母婴室的配套算是沪上商场配备较多的了，但工作人员坦言，周末常常会在低楼层出现妈妈排队等着进母婴室的情况。

“宝宝3个小时就要吃一次奶或睡觉，以前每次带宝宝出门时间都控制在两个小时内。”在第一八佰伴母婴室门口排队的丁女士说，现在商场母婴室多了，条件也好了，虽然能放心带宝宝出来了，但有时还是要面对排队的问题。

儿童卫生设施

多数商场设施不全

儿童卫生设施是公共厕所的重要组成部分。在记者走访的10家商场中，有8家商场的公厕内儿童卫生设施不全，或未设置低位洗手台，或无适合儿童的马桶、便池。如厕后洗手的简单动作，许多小朋友需要家长“托举”才能完成。

3月10日，浦东嘉里城一名爸爸对年约4岁的儿子说：“喝完牛奶，带你去如厕。”浦东嘉里城的男厕没有专门的儿童便池，但在门口处有一个可移动的高约40厘米黄色小阶梯，小朋友可以踩上去，刚好解决了如厕身高差的问题。

在环贸商场的成人卫生间内，为儿童准备了专门的单间，里面配有小号马桶和洗手台，门上有中英文“儿童”标志。万象城及爱琴海商场，同样设有专门的儿童便池及低位洗手台。但在东方商厦（徐汇店）、美罗城、黄浦日月光中心、六百等商场内，记者都没有发现儿童小便池和洗手台。

“3岁的儿子在商场上厕所，每次都是我抱着尿。”一位父亲说，麦当劳、肯德基内都有低位洗手台，小孩洗手很方便，希望商场公厕也能参照。

在采访中，一些商场的相关人员称，他们主要是综合性购物商场，来购物的主要是成年人，儿童非常少，所以没有专设儿童厕所。美罗城的服务人员说：“如果是儿童商场，应该增设。不过顾客的建议也很好，下一步商场也会考虑从细节上解决这个问题，比如每个厕所里增加一个小板凳。”

儿童休息区

仅3家商场设有专区

逛商场是个体力活，如果在逛的过程中，小朋友困了累了，那最后更累的也还是家长们。

在走访过程中记者发现，虽然各商场或多或少都有顾客休息区，但大部分商场的休息区面积过小，而儿童休息区更是少。10家商场中，仅万象城、爱琴海、浦东嘉里城设有专门的儿童休息区。

爱琴海商场儿童休息区就在一楼的服务台正对面，超过30平方米的休息区内除了多张大型沙发外，中间位置还放置了多个大型儿童玩具。正带着小孩休息的顾客丁女士说：“小朋友一般情况能安静逛一个小时就差不多了，就会让他玩玩分散注意力，商场里有个大人小孩都能休息的地方确实很好。”

顾女士还表示，现在很多商场为提高营业额而最大限度地增大商品区域面积，但如果从顾客的角度考虑，其实舒适有创意的休息区也能起到很好的营销作用。

爱琴海的工作人员介绍：“根据对顾客的调查，发现许多家长带着孩子一起来商场购物时，玩累了的小朋友们会在商场的椅子上睡着，或爸爸妈妈全程抱着睡。所以商场在设计之初就希望为这些小顾客提供一个更舒适温暖的休息空间。所以，我们设计打造了这个儿童休息区。让他们休息、购物两不误。”