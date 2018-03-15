闯红灯被抓拍，交警APP可缴费处理-“上海交警”APP试行在线处理非机动车违法

晨报记者 张硕

“你于3月2日14:50在陆家浜路西藏南路过马路时，发生不按人行横道信号灯指示通行的违法行为，被交通监控设备抓拍。请及时接受处理。”3月7日，市民周先生收到手机上“上海交警”APP的推送，介绍上述违法行为，并告知他可以通过APP缴纳罚款。

记者获悉，市交警部门近期在“上海交警”APP上发出告知：行人、非机动车违法行为当事人可使用本APP在线处理违法。行人、非机动车当事人需要是“上海交警”APP 注册用户，且通过实人认证，当事人对违法行为无异议。交警部门介绍，根据相关法律法规，可在该APP上在线处理的违法行为必须适用于行人、非机动车现场简易程序处罚。

交警APP告知行人违法

市民周先生说，他在上海交警APP上实名注册了个人身份、车辆信息，以前驾驶机动车发生交通违法会收到交警APP的推送信息。没想到，3月7日上午在9点左右收到的交警APP推送，告知他于3月2日14:50在陆家浜路西藏南路过马路时，发生不按人行横道信号灯指示通行的违法行为，因而被交通监控设备抓拍。

“一早上，我被这条推送吓醒了，人脸识别系统太厉害了。”收到推送后，周先生特意将此事告诉其他亲友，提醒大家以后一定要遵守交通法规。他回忆说，由于违法行为发生在3月2日下午，3月7日才收到推送告知，间隔了5天。对于当天为什么要匆忙过马路，没有严格遵守交通信号指示等细节，他已经记不太清，“就是日常生活中普通的一天”。

推送内容提示，周先生可以通过“上海交警”APP（仅限安卓系统）或者到违法行为发生地所在的交通管理部门窗口及时接受处理并缴款。3月7日当天，周先生通过交警APP缴纳了20元罚款。

和周先生遇到类似情况的还有上海网友“以和为贵”。3月13日，他收到手机上“上海交警”APP的推送信息发现，2月27日、2月28日、3月1日，他在同一地点“威宁路新渔东路西侧”，同一行为“骑非机动车违反交通信号指示”，被电子警察抓拍后，出现3条未处理违法记录，一次罚款50元。

不及时处理会被曝光

据警方介绍，根据《中华人民共和国交通安全法》第八十九条规定：行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者五元以上五十元以下罚款； 非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的，可以扣留其非机动车。被抓拍行人不遵守交通信号灯将受到警方处罚。当事人如对违法行为有异议，可以查看原始视频和图片。如不服从警方处罚决定，当事人可以向所属的区公安分局或区人民政府申请行政复议，或者向法院提起行政诉讼。

经比对能够确定身份的，会通知属地交警支队，通过电话通知、交警APP推送或书面告知，提醒相关当事人及时接受处罚。对于闯红灯的违法行人，未去接受处理的，交警部门将在周边公交站点利用电子显示屏对这些违法行为的图片进行公示曝光，通知当事人尽快前往交警部门接受处理。

记者了解到，目前抓拍行人、非机动车违法行为的电子警察设备，分别设置在南京西路常德路路口、淮海中路成都南路路口、淮海中路襄阳南路路口、陆家浜路西藏南路以及金沙江路中山北路等路口。交警部门接下来还将进一步扩大抓拍行人、非机动车违法行为电子警察设备的投入使用范围。

戴头盔、墨镜、口罩也能识别

昨日上午，记者来到陆家浜路西藏南路路口，看到设置在此处抓拍行人闯红灯的电子警察，镜头方向对着斑马线。在长宁区威宁路新渔东路西侧，抓拍非机动车违法行为的电子警察摄像头对着非机动车道的方向。

对于抓拍行人闯红灯电子警察的工作流程，交警部门介绍，当信号灯为红灯时，行人未越过等候区，系统抓拍第一张图片；行人无视红灯前行，走到摄像机视野中央时，抓拍第二张图片；当行人走到摄像机视野下方时，抓拍第三张图片，同时保证三张违法行为的图片均为红灯状态。在公交显示屏公布时，会增加第四张，闯红灯行人的特写图片，能够清晰看清该行人全貌（面部不做遮隐）。

交警总队科技处民警戚悦介绍，这套系统不仅能够实现抓拍取证，还能识别违法人员的身份信息。即使在夜间也能清晰成像。一般情况下驾驶人戴头盔、墨镜或口罩等干扰，也不影响图像与后台数据库比对。当然，“电子警察”应用的人脸识别技术也并非“无所不能”，“如果违法人包裹太严实，把整个脸都捂住了，这样可能将无法识别比对。