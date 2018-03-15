轨交4号线车厢玻璃破裂 系一初中生弹射钢珠所致-警方从其家中发现仿真枪、弹弓及钢珠等

记者 张硕 吴艺璇

晨报讯 有网民发微博反映，3月11日下午乘坐轨道交通4号线时，车厢突然发出一声异响，后发现车厢一块玻璃右上角出现裂痕，怀疑是类似气弹枪射击所致。

获此情况后，上海市公安局轨道公交总队立即与发帖网民取得联系，详细了解事发时间、区段及经过。经现场勘查、调阅车厢内监控，确认系一辆4号线地铁列车（列车号0416），于3月11日13时许行经上海火车站站，在开往宝山路站的地面区段时，040163号车厢的车窗玻璃被疑似弹珠由外向内击中，致双层玻璃的外层玻璃右上角出现一圆孔，呈网状破裂。现场无人员受伤。

经刑侦技术人员对破碎玻璃、弹道角度、散落物体材质进行分析，排除制式枪支击发的可能。

经对事发区域周边道路和小区开展走访排摸及调阅监控，3月13日17时许，警方在虬江路某小区内找到涉案嫌疑人（男，15岁，系在校初中生）。警方从其家中发现用于打塑料BB弹的仿真枪2把、弹弓2把，以及钢珠、塑料BB弹等弹珠近百粒，材质与前期现场勘查发现的散落物体相吻合。

警方在调查中发现，涉案人存在语言交流障碍，并有多次心理医生就诊记录。目前，涉案人初步交代从11楼家中窗户使用弹弓向正在运营的地铁列车弹射钢珠，现其正在母亲陪同下接受警方进一步调查。