“诚意之魂　存于匠心”-上海联通从用户感知入手 全面提升服务品质与能力

任则

“匠心服务”是上海联通生存之本、发展之源。2017年至今，为更好服务用户，上海联通始终将“服务立行”作为发展战略的重中之重：从不断降低的通话、上网资费，到无限流量时代的开启；从网络覆盖体验的不断完善，到贯通线上线下的新零售营销模式；从精准定位的行业测评，到惠及全体用户的服务承诺，无一不从客户体验出发，以“提升用户感知”为核心，彰显上海联通的服务“匠心”。

提速降费 同频共振

3月5日，国家提出，要“加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量‘漫游’费，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国建设加油助力”。

去年联通混改引入BATJ互联网巨头作为战略合作伙伴，并推出以联通王卡为代表的一批定向免流B2I产品，将用户手机畅爽上网的门槛进一步降低；冰激凌无限量套餐自上市后便持续扩充内容，百兆宽带、多人共享以及视频权益已陆续就位，真真切切提升用户提速降费获得感！

提速降费3.0，中国联通上海市分公司在中国联通集团带领下，坚决贯彻落实国家有关提速降费政策要求和工作部署，积极采取相应措施，把提速降费作为重点工作全力推进。建设精品网络、创新营销模式、降低资费水平，以实实在在的企业行动，让用户共享行业发展成果，同时，为广大消费者提供更多、更省、更好的智能信息服务。

服务衍生 体验为王

为更好的落实国家对于“提速降费”的相关要求，上海联通开展多项关键性的用户体验改进，并在不断的变革和发展中，让越来越多的客户体验到互联网生活的“好玩有趣”。

移动互联时代，客户体验正成为衡量和评判运营商网络覆盖与资费服务质量高低的重要标尺。日前，中国联通冰激凌无限流量套餐已全系升级，仅需99元/月，最多可3人共享国内无限流量，同时加1元便可享百兆宽带及高清IPTV。无限流量的区域“解禁”，是上海联通为更好的满足消费需求的转型之举。除无限流量外，针对手机视频用户的两大需求，即更多优质内容与更低资费，上海联通不断升级完善畅视包业务，现腾讯、爱奇艺、优酷、乐视、百视通等主流互联网视频移动客户端均已实现标清免流。

好马配好鞍，在倾力打造的优质移动网络服务基础上，上海联通更率先面向物联网时代消费者发布了一款创新型通信产品——eSIM 卡一号双终端业务，亦使国行Ap-ple Watch 3真正实现独立通信。作为上海首家推出该业务的运营商，上海联通可谓先机尽占。

2017年“双十二”期间，上海联通与阿里巴巴联合打造的“中国联通智慧生活体验店”开业运营，创新性实现线上线下结合，集场景化与数字化于一体的消费体验。通过阿里“零售+”和联通的系统对接，打通全渠道运营体系，将线下用户行为和线上热销、高关注度与用户好评等多维度数据进行匹配，线上线下同款、同价、同库存；并根据周边居民的消费喜好分析，提供个性化选品方向；与此同时，通过云货架，顾客仅在该门店内就能看到和买到全国的商品。让用户指尖一点，就能轻松完成的购物体验。

多维测评 升华体验

好口碑来源于多行业的“众说风云”。上海联通一直不断努力，完善网络在各个应用场景中的表现，提升多元化用户体验。

中国社会科学院-上海研究院，电信科学技术第一研究所于2018年1月18日联合发布了新一期《上海市移动通信用户感知度测评报告（2017年）》。

本次测评围绕民生社会、产业发展等都市核心功能，结合移动通信用户日常使用习惯，选择工区属性较强、城市服务功能突出的公共场所和生活场景，共计测评9大行业1109个场景，包括大型公园、三甲医院、知名商圈、交通枢纽、地铁线路、居民区、五星级酒店、工业园区、3+1中心（社区服务三中心与区行政事务受理中心）；测评内容主要包括数据业务（网速、视频观看、主流应用和网页浏览）、语音业务、短信业务、和信息安全4大项内容。根据场景类型与规模，选择不同时段、不同点位数量，并在人流密集处进行测评。

报告显示，2017年上海联通用户感知度总体良好，在9大行业1109个场景中，均领先行业评分，包括居民区在内的8大行业排名第一。上海联通用户实际体验下载速率达到31.74Mbps，为同城最优，并大幅领先行业平均值25.06Mbps。这已经是上海联通连续第二年在本地测评中领先。

据悉，2017年，上海联通以提升用户实际体验感知为导向，对网络优化能力进行了重大升级，突破了直接购买主设备厂家系统的模式，以本地需求为导向，采取自研模式打造了自动化网优综合平台，在大数据网络评测、小微场景自动识别与优化和AI感知保障等三方面形成自动化生产力，“像绣花一样精细”地提升网络质量、呵护用户感知。

匠心打造 服务承诺

为切实保护消费者合法权益，勇于承担社会责任，营造和谐、健康、优质的通信环境，全面落实“真诚服务，一心为您”的服务理念，2018年，上海联通向全体客户推出：客户至上，诚信经营；精品网络，匠心打造；渠道畅通，使用便捷；规范订购，资费实惠；实名登记，打击诈骗；星级服务，体验升级六项服务承诺。

针对客户诉求，畅通受理渠道，实施在线即时承诺，48小时内限时处理答复。加强4G/4G+精品网络“广、快、深、优”建设和优化，在上海全境4G网络覆盖基础上，实行主城区及业务热点区域载波聚合功能覆盖，网络容量翻倍增长。积极推进5G试点，保持速率优势。具备宽带万兆到楼(小区)，超百兆到户能力,全面实现全光网络演进目标。降低4G资费门槛，扩充套餐容量，全面降低国际数据漫游资费，给予客户更多实惠； 提供多种流量包查询办理和超套阶梯式计费流量放心用服务，满足不同客户的流量使用需求。

不忘初心，砥砺前行，上海联通将继续努力，凝聚战斗力落实两会政府工作报告的要求，不断提升“提速降费”新标准，以匠心之笔，书写移动互联之韵，为打造品质移动生活做不懈努力。