一件海外商品如何漂洋过海来到上海人身边

闫亮/文

上海作为一个国际消费中心城市，市民喜欢“尝鲜”全世界的好商品，从早期的百货大楼的柜台里，到今天移动互联网平台的商品详情页面，一件海外商品到底是怎么漂洋过海来到消费者手中？谁来保障商品货真价实和质量？

小红书创始人瞿芳说，目前小红书物流系统（REDelivery）已经延伸至全球29个国家，保证用户以最快速度、最优价格获得原装正版的国际品牌商品。以今年三八妇女节小红书上的一款保湿霜为例，她介绍了这件商品怎么漂洋过海来到用户的手中，物流和发货过程是怎么做到全程透明，让假货毫无有机可乘。

第一步，用户在小红书上下单，国外品牌方收到信息后将商品送至小红书国外仓库。第二步，由所在的海外仓库出库打包并装车送往机场。第三步，当地海关人员称重、检验商品并为货物贴上运输标签，同时会签发出口证明。第四步，货物上飞机，打开小红书就能查到完整的物流轨迹，甚至搭乘的哪趟航班。第五步，进入国内物流阶段，有专门人员去货站办理提货手续，对装载货物的监管车辆进行加封。第六步，加封后车辆短驳进入上海快件监管中心，快件中心海关对加封车辆进行核对确认并拆封。第七步，货物入库后，机场工作人员进行现场扫描到货，并向海关和检验检疫申报。第八步，经过海关和检验检疫部门核检之后的商品，分发给国内的快递公司并最终送到用户手中。

正是因为在品控和物流上真抓实干，切实把消费者放在心上，2017年12月24日，小红书商城和华为等优秀公司一起，被《人民日报》评为消费者信任的“中国品牌”。

小红书创始人瞿芳介绍，在小红书下单的那一刻起，一套“海外直采+自营保税仓+REDelivery 国际物流系统”的模式，全程透明，为商品的品质开始保驾护航。

首先，是监管透明，通过国家权威机构监管，能够最大程度的为商品的品质保驾护航。

小红书从海外仓库发货的每一件商品，都在海关的“阳光监督”之下，经过海关的检验和报税。在小红书遍布全球的仓库里，每一个批次的商品都受质检监督机构的监管，实施100%入仓全检。海外货品全程在海关和国家出入境检验检疫局的严格把控下，通过跨境电商保税仓或海外直邮的模式发货给国内用户。

除了海关在各个环节的全程监管，小红书还主动请国家权威机构进行抽样和监测。为此，小红书与国家监测中心签订了产品质量安全共治合作协议，国家监测中心将与小红书建立常态化的商品质量检验监督机制，并将在信息互通、数据共享、质量共治、信息发布等环节展开联动合作。

此外，国家监测中心将联合浙江省检验检疫科学技术研究院对小红书的商品进行“入仓检”和“神秘抽检”，并对商品抽样、监测信息进行全流程记录，让消费者透明清晰地了解到具体的风险监测结果。

其次，是货源透明，保证消费者买到的是正品。

小红书打造真实商品口碑库的定位和目标，不仅收获了消费者的信赖，也赢得了品牌方的信任。在货源方面，小红书商品来自品牌商和大型贸易商。目前与小红书达成战略合作伙伴的有澳洲保健品品牌swisse、日本最大的药妆集团麒麟堂等。除品牌商外，小红书和大型贸易商的合作，可以快速扩展商品种类。众多海外品牌的进驻，以及小红书在海外建立的大量专业海外仓库，都为小红书的货源提供了有力的保障。

但想要确保货源的真实可靠，仅仅如此还不够，小红书还特地制定了不少“规矩”：一是要确保货源，品牌授权不是单拿一个授权文件就行，还要跟品牌方发邮件确认。二是小红书严格规定，提货除了极其特殊的情况，都必须在原产国提货，这样做既耗时又贵，但它却是保证货源非常有效的一招。

“今天，海外购物渠道已经非常多了，对于我来说选择在哪个平台上买不外乎是价格、真假以及购物体验这三点。价格现在已经没什么花头了，习惯性在小红书上买就是因为它的物流真的很安心，甚至都可以查到买的东西搭乘的是哪趟航班，这样购物体验一下子就好很多。”小红书用户小林说，“小红书的全透明流程真的很棒，我经常开玩笑说，这是一本透明的小红书。”