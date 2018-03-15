继多家企业后，哈罗单车宣布全国免押金　押金难退再度引发关注，业内指出——-共享单车“免押金”服务或是大势所趋

晨报记者 张立

继ofo小黄车、永安行、优拜单车、1步单车之后，又一家单车企业开始推出免押金服务。日前，哈罗单车宣布将在全国范围内推行免押金服务，共享单车免押金的话题也再度引发关注。

随着小蓝单车、小鸣单车、酷骑单车等多家共享单车企业的纷纷退场，用户押金难退的问题也开始暴露，原本备受追捧的共享单车企业在一夕之间变成了消费者的雷区，越来越多的消费者希望单车企业可以免押金，而不少业内人士也表示，共享单车企业免押金应该是大势所趋。

押金难退让消费者惶恐

业内估计：多家共享单车企业

退市，用户押金损失将达10多亿元

从去年9月开始，多家共享单车企业就深陷倒闭和跑路传闻。小蓝单车宣布解散，甚至被曝出拖欠员工工资问题，用户的押金出现了难以退还的情况； 酷骑单车也被曝出相同的问题，酷骑单车用户存在退押金难的困难，更有用户需要排队几小时以上才能拿回自己的押金退款，排队盛况堪比春运； 另有用户反映称町町单车无法退款，办公场地空无一人，企业“失联”，押金更是无处可寻……一家家小型单车企业倒下，共享单车企业曾经承诺的“3天内退还押金”、“7天内退还押金”都随着企业负面消息的出现变成泡影。共享单车押金难退的问题，更是引发了舆论对于押金收取、使用和监管的热议。

有业内人士表示，保守估计，截止到2017年共享单车用户达到2.21亿，随着用户的增加，共享单车押金池的规模预估达到400亿-600亿元。而随着多家共享单车企业的退场，用户的押金损失将达10多亿元。

押金难退症结在哪？

业内分析：一些共享单车企业过度扩张、经营困难是主因

随着多家共享单车企业退出市场，用户押金难退的问题越发突出，那么，到底是什么原因造成了用户押金损失这一情况？

对此，有业内人士分析表示，从2016年开始至2017年，共享单车企业过度注重市场扩张，因此忽视了用户的感受，导致很少有企业会关注到用户的押金体验上。一些小型单车企业在激烈的竞争中还没有找到盈利模式，在经营困难之下便会出现个别企业挪用用户押金的情况，导致用户押金退还困难。此前，小蓝单车相关负责人就曾证实，小蓝单车在对于用户押金的使用上，一部分用于满足有退款需求的用户，另一部分则被挪用于继续生产车辆之上。

此外，有单车企业表示，用户的押金都交由银行，由第三方机构监管，但是此前酷骑单车所谓的在民生银行设置的“专门账户”也被证实仅是一般存款账户，并未受到银行监管。

[专家建言]

从源头控制风险实行“免押金”模式

消费者交出的押金得不到有效监管，在这样的情况之下，有业内人士分析，一旦企业遇到倒闭的情况，企业不退押金，消费者就会显得非常被动。

在去年8月，交通部和国家发改委等10部门联合出台《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，其中明确规定：企业对用户收取押金、预付资金的，应严格区分企业自有资金和用户押金、预付资金，在企业注册地开立用户押金、预付资金专用账户，实施专款专用，接受交通、金融等主管部门监管，防控用户资金风险。但是，如何监管企业是否将用户的押金进行专款专用？相关部门又该如何对企业进行监管？

为了避免单车企业与用户之间有更多的纠纷发生，越来越多的专家建议，要从源头控制风险，实行“免押金”模式。当越来越多的骑行用户在对于共享单车的押金出现信任危机后，也是迫切希望共享单车可以提供免押金服务。

在去年，上海市出台了《上海市鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见（试行）》，提出为了保障用户资金安全，鼓励企业通过信用管理和技术创新推行免押金、降低押金、实时退还押金等方式提升服务。

然而，目前提供免押金服务的单车公司仅有ofo小黄车、哈罗、永安行、1步、优拜等几家单车企业。3月13日，哈罗单车宣布将在全国范围内实行免押金措施，但是哈罗此次的免押金标准也是同ofo小黄车类似，免押金的用户必须是信用分在650分或以上。