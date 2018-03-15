特朗普提名中情局长任国务卿

包雪琳（新华社专特稿）

“祝贺所有人！”美国总统唐纳德·特朗普13日宣布解除国务卿雷克斯·蒂勒森的职务时，在“推文”末尾写道。

“所有人”包括他提名接替蒂勒森的现任中央情报局局长迈克·蓬佩奥。

蓬佩奥与特朗普关系密切，美国国务院如果由他执掌，或许可以在外交决策领域对白宫施加更大影响。只是，一些政治分析师说，蓬佩奥缺乏外交经验。

“特朗普喜欢他”

获特朗普提名后，蓬佩奥在一份声明中回应，“非常感谢”特朗普的信任。

美国媒体2017年年末报道，特朗普考虑撤换蒂勒森，让蓬佩奥接替。《华盛顿邮报》说，这名中情局长在例行工作汇报中与总统建立密切关系。蓬佩奥经常亲自给特朗普送文件；当白宫通知总统有事询问时，蓬佩奥会赶过去。

一名白宫工作人员说，蓬佩奥经常主持一些会议，但会议内容与中情局的工作关联并不紧密，只是因为“特朗普喜欢他”。

按照共和党籍联邦参议员林赛·格雷厄姆的说法，本届政府中，没有人比蓬佩奥与特朗普关系更密切。这种关系将使他出任国务卿时更“有力”。

美联社报道，蓬佩奥宁可自己名誉受损，也要力挺特朗普。他曾召开记者会，驳斥《纽约时报》关于特朗普在总统竞选期间“通俄”的报道。

格雷厄姆说，在特朗普治下，国务卿最重要的职责是向世界阐释总统的政策和外交重点。

一名不愿公开姓名的欧洲外交官推断，若蓬佩奥出任国务卿，美国的外交政策可能显现更多不确定性；缘由是在蓬佩奥看来，特朗普的想法最重要。“我们的工作是在磋商中提出让特朗普感兴趣的方案，”这名官员说，“他才是关键人物。”

一些欧洲外交官认为，蓬佩奥出任国务卿，相比蒂勒森，可能会对特朗普有更大的影响力。按照另一名欧洲外交官的说法，反过来说，如果蓬佩奥表露“鹰派”立场，“事实上是确认特朗普的政策”。对欧洲国家而言，希望特朗普给予蓬佩奥比蒂勒森更大的权力。

外交能力受质疑

曾在美国国务院任职50多年的斯泰普尔顿·罗伊说，从媒体报道看，除了就伊朗核协议和朝鲜半岛无核化立场强硬，蓬佩奥对美国外交政策具体阐述不多。

罗伊告诉美国有线电视新闻网记者，出任中情局局长让蓬佩奥“了解世界上正在发生什么”，但这不等于他富有外交经验，“他没有参与过重大外交决策”。

美联社报道，尽管特朗普说他与蓬佩奥“思路相似”，但蓬佩奥接手后，能否应对特朗普不可预测的决策过程是更大疑问。

一名美国前高级官员告诉路透社记者，蓬佩奥支持对伊朗强硬，但他不希望伊核协议失效，“人们不宜过早得出结论”。

美国有线电视新闻网报道，国会参议院外交关系委员会就蓬佩奥所获提名举行听证会时，会对这名堪萨斯州前联邦众议员严加盘问。委员会主席、田纳西州共和党籍联邦参议员鲍勃·科克说，听证会安排在4月。

蒂勒森定于13日午夜前把工作移交给常务副国务卿约翰·沙利文，但将留在国务院处理交接事宜，直至3月31日。